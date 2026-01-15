Lángra kapott a padláson felhalmozott tűzifa, rengeteg tűzoltót vezényeltek a helyszínre

Óriási tűz ütött ki Okányban, a Hunyadi utca egyik családi hazához tartozó melléképületben, ahol lángra kapott a felhalmozott tűzifa. A szeghalmi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, rengeteg tűzoltó tartózkodik a helyszínen, folyamatosan oltják a lángokat. A körülbelül 70 négyzetméteres épület padlásterében rengeteg fa van felhalmozva – adta hírül a Beol.hu.

Lángra kapott a tűzifa Okányban, rengeteg tűzoltó a helyszínen

Fotó: Varju Imre

Lángra kapott a tűzifa, csak nem ott, ahol kellett volna

A lángokat késő délutánra sikerült eloltani a szeghalmi és a mezőberényi hivatásos tűzoltóknak, akik megkezdték az utómunkálatokat is. A rajok megbontották az épület tetejét és folyamatosan locsolják a felhalmozott tűzifát. Mindez duplán rossz hír a tulajdonosnak, ugyanis az elázott fát még hetekig, hónapokig nem fogja tudni eltüzelni.

Szerencsére van segítség: a Magyar Honvédség csütörtöktől részt vesz a szociális tűzifa kiszállításában. A Honvédség 30 járműve és 160 katonája vesz részt az akcióban.