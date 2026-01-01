Halálos áldozatot követelt a szilveszteri tűzijáték Magyarországon tavaly ilyenkor

Iszonyú tragédiával indult a 2025-ös esztendő: Létavértesen szörnyethalt egy 34 éves családapa, miután 0 óra 30 perckor elkezdték fellődözni a tűzijátékokat egy családi ház kertjében – írta a Haon.hu.

Egy 34 éves, többgyermekes családapa esett áldozatul 2025 elején a szilveszteri tűzijátéknak

Fotó: Illusztráció (Ali Müftüoğulları/Pexels)

Halálos tűzijáték

A 34 éves férfi – aki vendégségbe érkezett a településre – olyan tűzijátékot használt, amelynek birtoklása és működtetése kizárólag pirotechnikai vizsgával rendelkező szakemberek számára engedélyezett.

A szemtanúk szerint a férfi a rakéták begyújtása után ismeretlen okból az eszköz fölé hajolt, amely ekkor kilőtt és iszonyú nyaki- és fejsérüléseket okozott. Az áldozat a helyszínen életét vesztette.

A mentőszolgálat emelt szintű újraélesztése és életmentő beavatkozása sem vezetett eredményre, pedig a szolgálat munkatársai hamar kiértek a helyszínre.

Az elhunyt férfi Monostorapályiban élt családjával, szomszédai szerint példamutató férj és két kisgyermek apja volt.

Miközben az efféle tragikus esetek ritkák, a tűzijátékok számos súlyos sérülést tudnak okozni. Ha mégis kiváncsiak az igazán látványos durrogtatásra, akkor érdemes állami, profik által szervezett eseményen részt venni, ahol előírás a biztonság. Ezek közül össze is gyűjtöttünk néhányat.