Halálos áldozatot követelt a szilveszteri tűzijáték Magyarországon tavaly ilyenkor

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elképesztő tragédiával kezdődött a 2025-ös év. Egy többgyermekes családapa meghalt január 1-én, 0 óra 30 perckor, miután nyakon, illetve fejen találta egy saját maga által kilőtt tűzijáték.
tűzijátékmagyarországonáldozathalálos balesetbalesettragédiarakéta

Iszonyú tragédiával indult a 2025-ös esztendő: Létavértesen szörnyethalt egy 34 éves családapa, miután 0 óra 30 perckor elkezdték fellődözni a tűzijátékokat egy családi ház kertjében írta a Haon.hu.

Egy 34 éves, többgyermekes családapa esett áldozatul 2025 elején a szilveszteri tűzijátéknak
Egy 34 éves, többgyermekes családapa esett áldozatul 2025 elején a szilveszteri tűzijátéknak
Fotó: Illusztráció (Ali Müftüoğulları/Pexels)

Halálos tűzijáték

A 34 éves férfi – aki vendégségbe érkezett a településre – olyan tűzijátékot használt, amelynek birtoklása és működtetése kizárólag pirotechnikai vizsgával rendelkező szakemberek számára engedélyezett.

A szemtanúk szerint a férfi a rakéták begyújtása után ismeretlen okból az eszköz fölé hajolt, amely ekkor kilőtt és iszonyú nyaki- és fejsérüléseket okozott. Az áldozat a helyszínen életét vesztette.

A mentőszolgálat emelt szintű újraélesztése és életmentő beavatkozása sem vezetett eredményre, pedig a szolgálat munkatársai hamar kiértek a helyszínre.

Az elhunyt férfi Monostorapályiban élt családjával, szomszédai szerint példamutató férj és két kisgyermek apja volt. 

Miközben az efféle tragikus esetek ritkák, a tűzijátékok számos súlyos sérülést tudnak okozni. Ha mégis kiváncsiak az igazán látványos durrogtatásra, akkor érdemes állami, profik által szervezett eseményen részt venni, ahol előírás a biztonság. Ezek közül össze is gyűjtöttünk néhányat.

 

