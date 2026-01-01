Jégbe fagyott hattyú, aknába esett póni – szilveszterkor nem unatkoztak a tűzoltók

Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat. 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez. 55 épület égett, 48 esetben a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt 9, bajba jutott állatok miatt 5 esetben avatkoztak be a tűzoltók – adta hírül honlapján a Belügyminisztérium Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatósága.

123 tűzesethez vonultak ki a tűzoltók szilveszter napján

Tűzoltók és tűzijátékok

Tűzijátékok miatt 37 esetben vonultak a tűzoltók. 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek. 8 helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki. Jákfán például egy személyautó hátulja és csomagtere égett egy, a közvetlen közelben működtetett tűzijátéktelep miatt. Az égő autót a tűzoltók oltották el.

A télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött, vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat.

Több bajba került állat miatt is riasztották a tűzoltókat: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot.

Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni. Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók.

Az egyik legnagyobb tüzet Mosonmagyaróváron kellett eloltaniuk, ahol iszonyú anyagi károkat okozott egy tűzijáték.