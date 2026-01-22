Perceken múlt az élete: gyermekkardiológus mentette meg a magára hagyott koraszülöttet

Megdöbbentő esetről számolt be a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala. Mint írják, Vilmányi Csaba, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa hétfő délelőtt babasírásra lett figyelmes az intézmény egyik zárt pelenkázó helyisége előtt. Belépve egy magáa hagyott, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált.

Itt talált rá a főorvos a magára hagyott újszülöttre

Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

A picivel azonnal a gyerekszív központba rohant, ahol megkezdték a csecsemő vizsgálatát, ellátását. Mivel sem az édesanyát, sem más hozzátartozót nem találtak, értesítették a rendőrséget. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai a térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével 24 órán belül felkutatták az anyát. Az asszonyt előbb orvoshoz vitték, majd miután megállapították, hogy egészséges, a rendőrök kihallgatták. A nőt gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják.

Ezt tette az újszülött anyja

A 42 éves nő kispesti otthonának fürdőszobájában, egyedül szülte meg gyermekét, majd ellátta magát. A méhlepényt a kukába dobta, ezután azonban rosszul lett. Magához térve bebugyolálta újszülöttjét, babakocsiba tette, majd másik két – 2, illetve 5 éves – gyermekével, tömegközlekedve a Heim Pál Gyermekkórházhoz ment. Inkubátorba akarta tenni, ám mivel itt nem talált, átment a Gokvi-ba, ahol a pelenkázóban hagyta a kicsit, majd hazament. Élettársa akkor szerzett tudomást a történtekről, amikor a rendőrök másnap a nőért mentek.

A tízgyerekes nő az állítja, nem tudott a várandósságáról

Máriának 10 gyermeke van, nyolc jelenleg állami gondnokság alatt lévőt más férfiaktól, kettőnek mostani élettársa az apja. Közölte: sohasem védekezett, jelenlegi várandóságáról nem tudott, bár állítása szerint a közelmúltban elvégzett egy terhességi tesztet, amely negatív lett. Pedig a kisfia akkor már legalább 25-26 hetes volt.

Így nevezték el az újszülöttet a kórházban

A 870 grammos, koraszülött fiúcska jelenleg lélegeztető gépen van. Állapota stabil, de életkilátásai jobbak lennének, ha megfelelő időben kapott volna szakszerű orvosi ellátást. A róla gondoskodók az András György nevet adták neki.