Rendőr csajok akcióban, esélye sem volt a bűnözőnek – videó

Megdöbbentő vakmerőséggel hajtott át a piroson egy sofőr Békéscsabán, közvetlenül egy várakozó rendőrautó mellől indulva a Jókai utca és az Andrássy út kereszteződésében. Bár a járőrök azonnal szirénázva a nyomába eredtek, és a sofőr végül rövid időn belül megállt, a rendőrség beszámolója szerint a forgalmas belvárosban könnyen tragédiába torkollhatott volna a látványos autós üldözés – írta a Beol.hu.

Látványos autós üldözés törte meg a szrüke mindennapokat Békéscsabán

Fotó: Police.hu

Jogosítványféltésből lett veszélyes autós üldözés Békéscsabán

Abszurd indokkal próbált elmenekülni az intézkedés elől egy autós Békéscsabán: miután a rendőrnő közölte vele, hogy a piroson áthajtásért büntetőpontokat kap, a férfi egyszerűen közölte, hogy „ezért nem szokott megállni”, majd a gázra lépett. A belvárosi utcákon kibontakozó autós üldözés során a sofőr záróvonalakat átlépve, helyenként 120 km/órás sebességgel száguldott, mígnem a forgalmi dugó megállásra nem kényszerítette.

A férfi még a feltartóztatása után is ellenállt, így végül megbilincselve vitték be a kapitányságra. Vallomásában elárulta, hogy csak a munkájához szükséges jogosítványát féltette a kipontozódástól, ám a vakmerő akcióval pont az ellenkezőjét érte el: a halmozott szabálysértések miatt azonnal eltiltották a vezetéstől.

Miközben Békéscsaba utcáin egy ámokfutó autós próbált egérutat nyerni a rendőrök elől, Nyárlőrincnél a közúti veszélyeztetés egy egészen abszurd formáját választották: egy traktorral vontattak szabálytalanul egy három autóból álló, instabil „horrorkaravánt”.