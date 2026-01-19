Ilyen undorítót is ritkán látni, valami igazán gyomorforgatót mutatunk

Kevesen lennének képesek belépni azokra a helyekre, ahová Fodor Barbara gondolkodás nélkül bemegy. A világszerte ismert extrém takarító térítés nélkül vállal emberfeletti munkát: szeméthalmazok, elviselhetetlen kosz és rovarokkal teli, undorító lakások közepette segít bajba jutottakon. A Ripost szerint a munkáját nem a látványosság, hanem az életmentés vezérli. Most egy 82 éves, súlyos beteg férfi kérte a segítségét, aki hosszú idő után új esélyt kaphat.

Egy undorító állapotban lévő fürdőszoba részlete

Fotó: YouTube

Barbarát a szíve vezérli, amikor segíteni indul. Éveken át New Yorkban küzdött meg az embertelen körülményekkel, 2025 óta pedig már spanyolországi otthonában folytatja ugyanazt a missziót. Számára a védőkesztyű, a szemüveg és a takarítószerek fegyverek, amelyekkel legyőzheti a koszrengeteget, és újra élhetővé teheti mások otthonát.

Az extrém takarító olyan emberek lakását, házát varázsolja patyolattisztává, akik súlyos lelki vagy testi betegségekkel küzdenek, gyakran mély depresszió miatt halmozták fel a szemetet. Munkájával nemcsak rendet tesz, hanem új esélyt is ad a jobb életre.

Az évek során többek között

egy skizofréniával élő férfinak,

egy autista kisfiúnak és családjának,

egy halálos beteg asszonynak is segített.

Sok ember számára igazi védőangyallá vált. A megmentett otthonokról rendszeresen beszámol a Clean with Barbie közösségi oldalain.

Január eleje óta újabb mentőakcióba kezdett: ezúttal egy Spanyolországban élő, 82 éves nyugdíjas kérte a segítségét, aki kórházi ágyáról mondott köszönetet Barbarának önzetlen munkájáért.

Rengeteg egészségügyi problémája van. A tüdejével és a veséjével is gond van. Nincs telefonja, így bementem hozzá, mondtam neki, hogy segíteni szeretnék neki. Boldog volt emiatt, és elfogadta. Annyira hálás volt, hogy a takarítást elvállaltam"

– mesélte el korábban Barbara a Ripostnak.

Úgy véli, a férfi állapota miatt fizikailag és lelkileg is legyengült, ez vezethetett ahhoz, hogy ennyi szemét halmozódjon fel a lakásban. Számára nem volt kérdés, hogy azonnal útnak indul oda, ahol most a kosz és a rend uralja a mindennapokat.