Ilyen undorítót is ritkán látni, valami igazán gyomorforgatót mutatunk

Kevesen lennének képesek belépni azokra a helyekre, ahová Fodor Barbara gondolkodás nélkül bemegy. A világszerte ismert extrém takarító térítés nélkül vállal emberfeletti munkát: szeméthalmazok, elviselhetetlen kosz és rovarokkal teli, undorító lakások közepette segít bajba jutottakon. A Ripost szerint a munkáját nem a látványosság, hanem az életmentés vezérli. Most egy 82 éves, súlyos beteg férfi kérte a segítségét, aki hosszú idő után új esélyt kaphat.
Barbarát a szíve vezérli, amikor segíteni indul. Éveken át New Yorkban küzdött meg az embertelen körülményekkel, 2025 óta pedig már spanyolországi otthonában folytatja ugyanazt a missziót. Számára a védőkesztyű, a szemüveg és a takarítószerek fegyverek, amelyekkel legyőzheti a koszrengeteget, és újra élhetővé teheti mások otthonát.
Az extrém takarító olyan emberek lakását, házát varázsolja patyolattisztává, akik súlyos lelki vagy testi betegségekkel küzdenek, gyakran mély depresszió miatt halmozták fel a szemetet. Munkájával nemcsak rendet tesz, hanem új esélyt is ad a jobb életre.
Az évek során többek között
- egy skizofréniával élő férfinak,
- egy autista kisfiúnak és családjának,
- egy halálos beteg asszonynak is segített.
Sok ember számára igazi védőangyallá vált. A megmentett otthonokról rendszeresen beszámol a Clean with Barbie közösségi oldalain.
Január eleje óta újabb mentőakcióba kezdett: ezúttal egy Spanyolországban élő, 82 éves nyugdíjas kérte a segítségét, aki kórházi ágyáról mondott köszönetet Barbarának önzetlen munkájáért.
Rengeteg egészségügyi problémája van. A tüdejével és a veséjével is gond van. Nincs telefonja, így bementem hozzá, mondtam neki, hogy segíteni szeretnék neki. Boldog volt emiatt, és elfogadta. Annyira hálás volt, hogy a takarítást elvállaltam"
– mesélte el korábban Barbara a Ripostnak.
Úgy véli, a férfi állapota miatt fizikailag és lelkileg is legyengült, ez vezethetett ahhoz, hogy ennyi szemét halmozódjon fel a lakásban. Számára nem volt kérdés, hogy azonnal útnak indul oda, ahol most a kosz és a rend uralja a mindennapokat.
Ez már nem csak undorító, de ijesztő is
Barbara korábban is dolgozott már extrém körülmények között: veszélyes pókokkal, vizelettel teli műanyag palackokkal és elviselhetetlen állapotokkal is szembesült.
A 82 éves nyugdíjas férfi lakásában szerencsére nem volt ennyire súlyos a helyzet, de a munka így sem bizonyult könnyűnek. A fürdőszobában többek között ruhákkal zsúfolt kád, a konyhában pedig mindent elborító szemét fogadta.
A fürdőt és a konyhát már korábban rendbe tette, nemrég pedig a hálószoba következett, ahol egészen megdöbbentő állapotokkal találkozott.
Elmondása szerint a szoba annyira tele volt szeméttel, hogy az idővel a fal és az ágy közé szorult.
A fal erősen átnedvesedett, az ágy pedig siralmas állapotban volt: a kosz az ágyneműt is teljesen ellepte, a párna pedig több mint harmincéves volt. Az extrém takarító azt is elárulta, hogy időközben a nyugdíjas férfit kiengedték a kórházból, így a lakás megtisztítása újabb esélyt jelenthet számára a rendezettebb, biztonságosabb mindennapokra.
Kapott új párnákat és matracot, hiszen a régiek nagyon rosszul néztek már ki. Múlt héten be kellett vigyem a sürgősségire, mert rosszul lett, nagyon fájt a hasa, neki gyomorfekélye van és előfordult, hogy véreset hányt. Viszont a kórházban megunta a várakozást és csak úgy kijött a kórházból és amikor visszamentem takarítani, ő már otthon ült. Az infúzió még a kezében volt, a kanült előttem húzta ki. Nagyon makacs öregúr egyébként, de iszonyatosan kedves is"
– hangsúlyozta az extrém takarító, hozzátéve, hogy már csak két helyiség, a nappalival és az előtérrel van dolga.