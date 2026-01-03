Szánkó az autó mögött, petárda az úton: ünnepi őrületek a közlekedésben – videóval

Az ünnepi időszakban a forgalom ritmusa is megváltozik, a figyelem gyakran lankad, a józan mérlegelést pedig sokszor felváltják a meghökkentő ötletek. Az ünnepi közlekedés idején készült felvételek három egymástól független, mégis tanulságos esetet mutatnak be a BpiAutósok oldalán.

Ünnepi közlekedés, de mit keres a szánkó a kocsi mögött? Fotó: BpiAutósok.hu

Ünnepi közlekedés: szánkó a forgalomban

Az első videó 2026. január 1-jén készült Érd egyik havas főútján. A felvételen

egy személyautó mögé kötött szánkó

látható, amely a forgalomban sodródik az aszfalton. A jelenet elsőre inkább abszurdnak tűnik, mint veszélyesnek, ám közúton, aktív forgalomban történt. Egy hirtelen fékezés vagy irányváltás könnyen súlyos közlekedési balesethez vezethetett volna.

Koccanás hóesésben a fővárosban

A második eset szilveszter este történt Budapest XIII. kerületében. A hóesés és a csúszós havas út miatt egy autó nem tudta bevenni a kanyart a Gyöngyösi utca és a Madarász Viktor utca kereszteződésében, és

kidöntött egy közlekedési táblát.

Hiába a téli gumi, borult az útjelző tábla Fotó: BpiAutósok.hu

Egy szemtanú beszámolója szerint személyi sérülés nem történt, az autón pedig téli gumi volt. Az eset jól mutatja, hogy még megfelelő felszereléssel is könnyen kialakulhat veszélyes helyzet az ünnepi forgalomban.

Petárda az úttesten

A harmadik felvétel december 30-án készült Budapest VIII. kerületében, a Baross utcában. A videón az látható, hogy egy autó jobb oldali ajtaján egy

petárdát dobnak ki az úttestre.

Vajon mi járt a fejében, mikor a petárdát az úttestre dobta? Fotó: BpiAutósok.hu

A szilveszteri hangulat itt különösen veszélyes formában jelent meg: egy váratlan robbanás más közlekedőket is megijeszthetett volna, hirtelen reakciókat kiváltva, ami komoly közúti veszélyt jelent.

Osztunk, szorzunk...

A három eset közös pontja nem a gyorshajtás vagy a klasszikus szabályszegés, hanem az, hogy az ünnepi hangulat sokaknál elhomályosítja a felelősségteljes gondolkodást.



Az ünnepi közlekedés minden évben emlékeztet arra: egyetlen rossz döntés is elég ahhoz, hogy a békés ünnep veszélyes pillanatokká váljon.

