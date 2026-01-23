„Olyan erősek a kínok, hogy minden átkötözésnél altatni kell" – Stadler József unokájáért küzdenek az orvosok

Az ötéves Beni talán még fel sem fogja, mi zajlik körülötte, csak azt érzi, hogy szinte elviselhetetlen fájdalom gyötri, mintha tűzzel égetnék. Az unoka azonban sajnos nincs messze az igazságtól: néhány nappal ezelőtt egy disznótoron forró abálólé borult rá, amely testének jelentős részét megégette. A drámai balesetről a Bors számolt be.
Az unoka drámai mondatai felkavaró képet festenek
„Gonosz bácsik levették a ruhámat, és benne maradt a bőröm” – ezekkel a szavakkal riad fel felszínes álmából az az 5 éves kisfiú, akiért most az egyik fővárosi kórházban küzdenek az orvosok. A gyermek még nem érti, hogy a segíteni próbáló felnőttek nem ártani akartak neki, csupán mentették az életét.
Beni Stadler József, az egykor ismert akasztói vállalkozó unokája. A kisfiú nagymamája, Elvira hosszú ideig élettársa volt Stadlernek, aki 2017-ben hunyt el, így unokája születését már nem élhette meg.
Egy disznótor, amely tragédiába torkollt
Elvira a Borsnak elcsukló hangon mesélte el a történteket. Elmondása szerint Benjámint az édesapja és a másik nagymamája vitte el a református gyülekezet által szervezett disznótorra.
A kisfiú a jeges talajon megcsúszott, és ösztönösen abba az edénybe próbált belekapaszkodni, amelyben az abálólé volt. A forró, zsíros folyadékból korábban már kimerték a kisebb adagokat, ám a nagy kondért valaki elfelejtette lefedni.
A forró lé Beni hátára ráömlött, de megégette a fenekét és a combjait is.
Altatás minden kötözésnél – súlyos az állapota
A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek. Először a kecskeméti kórházba szállították a kisfiút, majd onnan egy fővárosi intézménybe vitték tovább, ahol speciális ellátást tudnak biztosítani számára.
– Nagyon súlyos az állapota, és borzasztó fájdalmai vannak – mondta a nagymama. – Olyan erősek a kínok, hogy minden átkötözésnél altatni kell, márpedig ez minden másnap esedékes.
Elvira kiemelte: az orvosok és ápolók példamutató türelemmel és magas színvonalú szakértelemmel dolgoznak a kisfiú gyógyulásán.
Bőrt kellett levenni a combjáról
A nagymama elmondása szerint a gyermek testének több mint tíz százaléka megégett, ami már önmagában is súlyos állapotnak számít, különösen ilyen fiatal korban. A bőr több helyen teljesen lefoszlott, ezért a combjából bőrfelületet kellett eltávolítani, amellyel a megégett részt pótolják.
A kisfiú emlékszik arra a pillanatra is, amikor a segíteni próbáló felnőttek levették róla a ruháját, és a bőr is vele együtt jött le.
Nem indult eljárás, de sok a kérdés
A nagymama elmondta: a kisfiú édesanyja minden percét mellette tölti a kórházban, ezért eddig nem tettek feljelentést, és azt hitték, ilyen esetben hivatalból indul eljárás.
Elvira azért beszélt nyilvánosan a történtekről, hogy figyelmeztessen mindenkit:
ilyen kicsi gyerekeknek nincs helyük disznóvágáson, mert még a legnagyobb odafigyelés mellett is tragédia történhet.
Megszólalt a református lelkipásztor is
Pálinkás Gyula, a Szabadszállási Református Egyházközség lelkipásztora megerősítette: január 17-én Szabadszálláson valóban baleset történt, amikor egy 5 éves kisfiú – az egyik gyülekezettag hozzátartozója – az abáláshoz használt, később a földre helyezett vödörben lévő forró vízhez ért.
Elmondása szerint a gyermek azonnal szakszerű segítséget kapott, a mentők pedig gyorsan a helyszínre érkeztek. Tudomása szerint sem a szülők, sem más nem kezdeményezett vizsgálatot, és rendőrségi eljárás sem indult.
A Bors megkereste a Bács-Kiskun vármegyei rendőrséget is, válasz azonban egyelőre nem érkezett. Az ügy körülményei így továbbra is kérdéseket vetnek fel, a fejleményekre sokan várnak.
