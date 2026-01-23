Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Csepeli Városrendészet munkatársai kézre kerítették azokat a Vasas utcai lakókat, akik a szemetüket és a használt pelenkákat az utca végére kihordták. Ezenkívül a saját ürüléküket is kivitték vödrökben, mondván, meghibásodott az otthoni illemhely. A rendőrség előállította az érintetteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csepeli városrendészeti igazgatóságutca távolabbiemberi ürülékcsepelürülékvödörbelföldszemetelésrendőrségmunkatárs

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai a helyszínen fogták el azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb tartályokkal emberi ürüléket, használt pelenkákat és hulladékot cipeltek az utca távolabbi részére. A rendőrség azonnal előállította az elkövetőket – írta a Csepel Info Facebook oldala pénteken.

A környéken a rendőri intézkedés előtt rendszeres volt a hulladék és az ürülék illegális lerakása
A környéken a rendőri intézkedés előtt rendszeres volt a hulladék és az ürülék illegális lerakása
Fotó: Csepel Info / Facebook

Így oldotta meg a család a WC-problémát, az utca legvégére hordták az ürüléküket

Az elkövetők legalább arra törekedtek, hogy az ürüléket és szemetet ne közvetlenül a saját lakóhelyük környékére helyezzék. 

A magyarázat szerint az otthoni WC meghibásodása indokolta a cselekményt.

A szemétlerakat helyszíne
A szemétlerakat helyszíne
Fotó: Csepel Info / Facebook

A Vasas utca korábban is többször szerepelt a helyi hírekben a szemetelés miatt. Az önkormányzat különféle városrehabilitációs programokkal próbálta kezelni a problémát és már látszanak az eredmények. Több régi házat is lebontottak és a helyükre modern társasházak épültek, ahol a korábbi gondok megszűntek.

A Vasas utcai eset nem egyedi jelenség a fővárosban. A lakhatási nehézségek és közterületi problémák egyre gyakrabban kerülnek a helyi közélet fókuszába. A kelenföldi panelházak tetején élő hajléktalanok esete is rávilágít arra, hogy Budapest több pontján is akadnak hasonló problémák. A hírek szerint az épületek tetején lakó hajléktalanok nemcsak jogtalanul tartózkodnak az épületen, hanem ürülékkel szennyezik a környezetet és a lakásokba is megpróbálnak behatolni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!