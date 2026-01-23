A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai a helyszínen fogták el azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb tartályokkal emberi ürüléket, használt pelenkákat és hulladékot cipeltek az utca távolabbi részére. A rendőrség azonnal előállította az elkövetőket – írta a Csepel Info Facebook oldala pénteken.

A környéken a rendőri intézkedés előtt rendszeres volt a hulladék és az ürülék illegális lerakása

Fotó: Csepel Info / Facebook

Így oldotta meg a család a WC-problémát, az utca legvégére hordták az ürüléküket

Az elkövetők legalább arra törekedtek, hogy az ürüléket és szemetet ne közvetlenül a saját lakóhelyük környékére helyezzék.

A magyarázat szerint az otthoni WC meghibásodása indokolta a cselekményt.

A szemétlerakat helyszíne

Fotó: Csepel Info / Facebook

A Vasas utca korábban is többször szerepelt a helyi hírekben a szemetelés miatt. Az önkormányzat különféle városrehabilitációs programokkal próbálta kezelni a problémát és már látszanak az eredmények. Több régi házat is lebontottak és a helyükre modern társasházak épültek, ahol a korábbi gondok megszűntek.

A Vasas utcai eset nem egyedi jelenség a fővárosban. A lakhatási nehézségek és közterületi problémák egyre gyakrabban kerülnek a helyi közélet fókuszába. A kelenföldi panelházak tetején élő hajléktalanok esete is rávilágít arra, hogy Budapest több pontján is akadnak hasonló problémák. A hírek szerint az épületek tetején lakó hajléktalanok nemcsak jogtalanul tartózkodnak az épületen, hanem ürülékkel szennyezik a környezetet és a lakásokba is megpróbálnak behatolni.