A vadászbalesetben a barátját lőtte meg, aki élete végéig rokkant marad

Egy 41 éves zalaszentgyörgyi férfi 2025. január 25-én délután vadászaton vett részt Ozmánbük külterületén. A vadászbaleset azután történt, hogy a vádlott már elejtett egy szarvast. Ahogy azt a Zala vármegyei hírportál megírta, a lövés azért dördült el, mert a puska tulajdonosa súlyos hibát vétett a lőfegyver kezelése során.

A vadászbaleset a tűzkész állapotban szállított fegyver miatt történt

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Zaol.hu

Vadászbaleset Zalában: a lövés után kezdődött a tragédia

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott a lövés leadása után a lőfegyvert ismételten tűzkész, illetve gyorsított állapotba helyezte, noha további lövés leadására már nem volt szükség. Ezt követően leszállt a vadászlesről, majd a fegyvert a gépkocsija hátsó ülésén, egy nyitott állapotú fegyvertokba helyezte.

A férfi ezután Ozmánbükre utazott egy ismerőséért, aki segíteni akart volna neki az elejtett szarvas kizsigerelésében. Amikor megérkezett, leállította az autót. Az ismerőse a jobb hátsó ajtót nyitotta ki, hogy egy táskát elhelyezzen a járműben, míg a vádlott a bal hátsó ajtónál állva a fegyvertokot próbálta becipzározni.

Belenyúlt az elsütőbillentyűbe, elsült a fegyver

A főügyészség helyettes sajtószóvivője, Németh Eszter közlése szerint ekkor történt a végzetes hiba: a vádlott belenyúlt a lőfegyver elsütőbillentyűjébe, és a tűzkész fegyver elsült.

A lövedék a jármű jobb hátsó ajtaja előtt álló sértett combját találta el.

A sértett férfi súlyos, maradandó sérülést szenvedett, amely testi fogyatékossággal járt, és véglegesen megváltoztatta az életét.

Az ügyészség közleményéből kiderült: a baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a lőfegyverek tartására és szállítására vonatkozó szabályokat. Ezek alapján lakott területen és közterületen a lőfegyver csak ürítve, tokban tartható és szállítható.

Vádemelés és büntetési indítvány

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat. Az ügyészség indítványozta a vádlott lőfegyverrel kapcsolatos tevékenységtől való eltiltását, valamint felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását.