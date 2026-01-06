Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

valóságshow

Kivégezte zárkatársát a valóságshow-sztár – döbbenetes, hogy mivel indokolta tettét

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Sok szerencsét az ügy megoldásához”– mondta a hatóságoknak Chad Ollinger, miután meggyilkolta cellatársát egy nevadai börtönben. A valóságshow-sztár különös magyarázatot adott az emberölés indítékára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
valóságshowa blind frog ranch rejtélyechad ollingervalóságshow sztárbörtön

A 41 éves valóságshow-sztár, Chad Ollinger hidegvérrel meggyilkolta a nála egy évvel idősebb cellatársát egy nevadai börtönben, tettét pedig természetfeletti erők megjelenésével magyarázta – írja a Borsonline.hu

valóságshow-sztár
Természetfeletti erővel rendelkezik, ezért gyilkolt – állítja az egykori valóságshow-sztár Fotó: Borsonline.hu

Ollinger, – akit a nézők a Discovery Channel A Blind Frog Ranch Rejtélye című műsorából ismerhetnek – december 26-án végezte ki Christopher Kellyt. Az áldozatot az őrök közös cellájukban, eszméletlen állapotban találták meg, majd észlelték, hogy Kelly tompa ütés okozta sérüléseket szenvedett.

Megdöbbentő vallomást tett a valóságshow-sztár

Kihallgatása során Ollinger bevallotta, hogy Kelly fejét a vaságyhoz verte, majd betakarta és az emeletes ágy alsó fekhelyén hagyta. 

Tettét azzal indokolta, hogy természetfeletti erővel rendelkezik, amelyek értesítik őt a pedofilokról.

 A rendőrség szerint azonban nincs bizonyíték arra, hogy Kelly gyermekbántalmazó lett volna.

Az egykori valóságshow-sztár, – aki kisebb súlyú bűncselekmények miatt volt a rácsok mögött – közölte a nyomozókkal, hogy a gyilkosság szerinte „szükséges volt”, majd sok szerencsét kívánt a csapatnak a munkájukhoz – idézi a  CrimeOnline-t a Bors.

Egészen más volt az indítéka annak a nemrég a börtönből szabadult férfinek, aki jótevője fejét verte szét Szegváron, január 2-án. A borzalmas bűncselekmény részleteit elolvashatja itt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!