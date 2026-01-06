Kivégezte zárkatársát a valóságshow-sztár – döbbenetes, hogy mivel indokolta tettét

A 41 éves valóságshow-sztár, Chad Ollinger hidegvérrel meggyilkolta a nála egy évvel idősebb cellatársát egy nevadai börtönben, tettét pedig természetfeletti erők megjelenésével magyarázta – írja a Borsonline.hu.

Természetfeletti erővel rendelkezik, ezért gyilkolt – állítja az egykori valóságshow-sztár Fotó: Borsonline.hu

Ollinger, – akit a nézők a Discovery Channel A Blind Frog Ranch Rejtélye című műsorából ismerhetnek – december 26-án végezte ki Christopher Kellyt. Az áldozatot az őrök közös cellájukban, eszméletlen állapotban találták meg, majd észlelték, hogy Kelly tompa ütés okozta sérüléseket szenvedett.

Megdöbbentő vallomást tett a valóságshow-sztár

Kihallgatása során Ollinger bevallotta, hogy Kelly fejét a vaságyhoz verte, majd betakarta és az emeletes ágy alsó fekhelyén hagyta.

Tettét azzal indokolta, hogy természetfeletti erővel rendelkezik, amelyek értesítik őt a pedofilokról.

A rendőrség szerint azonban nincs bizonyíték arra, hogy Kelly gyermekbántalmazó lett volna.

Az egykori valóságshow-sztár, – aki kisebb súlyú bűncselekmények miatt volt a rácsok mögött – közölte a nyomozókkal, hogy a gyilkosság szerinte „szükséges volt”, majd sok szerencsét kívánt a csapatnak a munkájukhoz – idézi a CrimeOnline-t a Bors.

