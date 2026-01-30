A letartóztatott Varga Viktor: Trump igazából bek*phatja

Megdöbbentő mondattal indította a mondanivalóját péntek délután Instáján közzétett videóját Varga Viktor – vette észre a Blikk.

Jó reggelt, Magyarország, itt vagyok Amerikában, már megint. És már megint úgy indult az egész, hogy természetesen letartóztattak. Trump igazából bekaphatja. Annyira megszigorítottak itt mindent, darabokra szedtek, letartóztattak, ki akartak toloncolni az országból, beszkennelték a telefonomat, az összes üzenetemet, Messengert, Vibert, az összes minden sz*rt átnéztek. Két órán keresztül egrecíroztattak, mindenemet elvették”

Alighanem Varga Viktor többé nem utazhat az Egyesült Államokba

Elmondása szerint a hatóságok pszichikai nyomást gyakoroltak rá, és azt követelték, hogy ismerjen be olyan dolgokat, amelyekről állítása szerint maga sem tudott. A helyzetet értetlenül fogadta, visszakérdezett, pontosan mire gondolnak. Később derült ki, hogy a probléma gyökere az volt: Shaggyvel végigturnézta az Egyesült Államokat, és a nyomozók arra voltak kíváncsiak, mennyi bevételhez jutott a koncertsorozat során. Varga Viktor szerint azonban nem kapott ezért pénzt, mint fogalmazott, már önmagában annak is örült, hogy részt vehetett egy ekkora volumenű produkcióban.

Állítása szerint a rendőrök ezt nem hitték el, de mivel semmilyen terhelő bizonyítékot nem találtak a zenész-énekes ellen, végül az Egyesült Államok elhagyására kötelezték – igaz, nem azonnali hatállyal.

Brutálisan keményen indult ez az egész, de most már jól vagyok, biztonságban vagyok. 15 nap az, amit adtak, annyit maradhatok az országban. Utána nagy valószínűséggel nem is jöhetek be többé”

– zárta mondanivalóját kitoloncolása előzményéről.