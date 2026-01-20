Kegyetlenül megvertek egy férfit Pécs utcáján, mindent rögzített a kamera – videó

A pécsi nyomozók nagy erőkkel keresik azokat az ismeretlen férfiakat, akik a Rákóczi úti szórakozóhely előtt brutális kegyetlenséggel bántalmaztak egy védtelen embert. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a biztonsági szolgálathoz köthető elkövető többször megütötte, majd meg is rúgta a már földön fekvő sértettet, miközben társai bűnsegédként asszisztáltak a támadáshoz. A hatóságok csoportosan elkövetett garázdaság miatt indítottak eljárást, mivel a felvételeken látható agresszió messze túlmutat egy egyszerű utcai verekedés keretein – írta a Blikk.hu.

Verekedést rögzített egy utcai kamera

Fotó: PoliceHungary/YouTube

Verekedés zavarta meg az esti szórakozást

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a gátlástalan és nyers erőszak nemcsak az áldozatot sértette, hanem a szemtanúkban is mély megbotránkozást és félelmet keltett. A bűncselekményről készült képsorok annyira felkavaróak, hogy megtekintésüket kizárólag erős idegzetű olvasóknak javasoljuk!

A Pécsi Rendőrkapitányság most a lakosság segítségét kéri az elkövetők kézre kerítéséhez: aki felismeri a videón szereplő alakokat, vagy bármilyen érdemi információval bír, az névtelenül is tehet bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 112-es segélyhívón, vagy személyesen bármelyik rendőri szervnél.

