Hamarosan szabadulhat a veronai buszbaleset sofőrje: ennyit ült eddig a végzetes tragédia miatt – videóval

A tragédia szinte napra pontosan kilenc éve történt Olaszországban. A veronai buszbaleset során 2017. január 20-án, nem sokkal éjfél előtt egy magyar turistákat szállító autóbusz hatalmas erővel csapódott a veronai autópálya egyik pillérének, az ütközés és az azt követő tűz következtében 18 ember vesztette életét.

A szörnyű veronai buszbaleset, 18-an vesztették életüket a tragédiában

Fotó: YouTube (részlet a videóból)

Veronai buszbaleset: a sofőrt tették meg fő felelősnek

Az olasz bíróság a tragédia fő felelősének a békéscsabai V. Jánost nevezte meg, aki a végzetes úton a buszt vezette. A férfi csodával határos módon túlélte az ütközést, miközben az utasok közül sokan a helyszínen életüket vesztették.

A bírósági eljárás során kulcsfontosságú bizonyítékként értékelték, hogy a sofőr első vallomásában még elismerte: ő ült a volánnál. Ezt később vitatta, ám egy benzinkút biztonsági kamerájának felvételei is azt mutatták, hogy valóban V. János vezette a járművet.

Elaludt a volánnál – ez lett az ítélet alapja

Az olasz igazságszolgáltatás megállapítása szerint a sofőr vezetés közben elaludt. A szakértők szerint V. János alvási apnoéval küzdött, ami jelentősen növelte a baleset bekövetkezésének kockázatát.

Az ügyben két ítélet is született: első fokon a veronai bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélte, majd másodfokon a mestréi bíróság ezt hat évre enyhítette. A vádlott az olaszországi tárgyalásokon nem jelent meg, békéscsabai otthonában lábadozott, ügyvédjével telefonon egyeztetve értesült az ítéletekről.

A vádlottak padján a veronai buszbaleset sofőrje, V. János Fotó: Bors

Nem adták ki Olaszországnak

Mivel az ítéletet olasz bíróság hozta meg, várható volt, hogy kérik a kiadatását. V. Jánost végül 2022. szeptember 13-án ideiglenes átadási letartóztatásba helyezték, a rendőrök a rokonok nevén lévő békéscsabai házból vitték el Budapestre.

A bírósági meghallgatáson nem járult hozzá ahhoz, hogy Olaszországnak kiadják. Letartóztatásban maradt, majd 2022 novemberében megszületett a döntés: büntetését Magyarországon töltheti le.

Már 2026-ban szabadulhat

Az ítélet szerint V. János fogházbüntetésének 2028. szeptember 13-ig kellene tartania. Amennyiben azonban nem követ el fegyelmi vétséget, a büntetés kétharmadának letöltése után már 2026. szeptember 14-én feltételesen szabadulhat.