Hamarosan szabadulhat a veronai buszbaleset sofőrje: ennyit ült eddig a végzetes tragédia miatt – videóval

A tragédia szinte napra pontosan kilenc éve történt Olaszországban. A veronai buszbaleset során 2017. január 20-án, nem sokkal éjfél előtt egy magyar turistákat szállító autóbusz hatalmas erővel csapódott a veronai autópálya egyik pillérének, az ütközés és az azt követő tűz következtében 18 ember vesztette életét.
Veronai buszbaleset: a sofőrt tették meg fő felelősnek
Az olasz bíróság a tragédia fő felelősének a békéscsabai V. Jánost nevezte meg, aki a végzetes úton a buszt vezette. A férfi csodával határos módon túlélte az ütközést, miközben az utasok közül sokan a helyszínen életüket vesztették.
A bírósági eljárás során kulcsfontosságú bizonyítékként értékelték, hogy a sofőr első vallomásában még elismerte: ő ült a volánnál. Ezt később vitatta, ám egy benzinkút biztonsági kamerájának felvételei is azt mutatták, hogy valóban V. János vezette a járművet.
Elaludt a volánnál – ez lett az ítélet alapja
Az olasz igazságszolgáltatás megállapítása szerint a sofőr vezetés közben elaludt. A szakértők szerint V. János alvási apnoéval küzdött, ami jelentősen növelte a baleset bekövetkezésének kockázatát.
Az ügyben két ítélet is született: első fokon a veronai bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélte, majd másodfokon a mestréi bíróság ezt hat évre enyhítette. A vádlott az olaszországi tárgyalásokon nem jelent meg, békéscsabai otthonában lábadozott, ügyvédjével telefonon egyeztetve értesült az ítéletekről.
Nem adták ki Olaszországnak
Mivel az ítéletet olasz bíróság hozta meg, várható volt, hogy kérik a kiadatását. V. Jánost végül 2022. szeptember 13-án ideiglenes átadási letartóztatásba helyezték, a rendőrök a rokonok nevén lévő békéscsabai házból vitték el Budapestre.
A bírósági meghallgatáson nem járult hozzá ahhoz, hogy Olaszországnak kiadják. Letartóztatásban maradt, majd 2022 novemberében megszületett a döntés: büntetését Magyarországon töltheti le.
Már 2026-ban szabadulhat
Az ítélet szerint V. János fogházbüntetésének 2028. szeptember 13-ig kellene tartania. Amennyiben azonban nem követ el fegyelmi vétséget, a büntetés kétharmadának letöltése után már 2026. szeptember 14-én feltételesen szabadulhat.