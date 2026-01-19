Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Hűha!

Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

tihany

Meghalt egy futó a tihanyi versenyen

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú esemény árnyékolta be a Tihany Trail 2026-os futóversenyét. Egy 47 éves résztvevő meghalt a táv teljesítése közben. A verseny szervezői a hivatalos közösségi oldalukon mély együttérzésüket fejezték ki a családnak, hozzátartozóknak és barátoknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tihanyfélszigethalálesettihany trail2026futóversenyszomorútragédia

Szomorú esemény történt a 2026-os Tihany TRAIL – a téli terepfutás és nordic walking versenyén. Egy 47 éves futó meghalt a verseny közben, miközben több száz sporttárs küzdött a 5, 10 és 15 km‑es távokon – írta a Veol.hu.

Szomorú csend a verseny rajtja után, a szervezők és a résztvevők mélyen megrendültek a történtek miatt
Szomorú csend a verseny rajtja után, a szervezők és a résztvevők mélyen megrendültek a történtek miatt
Fotó: Nagy Lajos/archív

Rosszullét miatt meghalt a verseny közben

A verseny január 17‑én zajlott a festői Balaton‑felvidéki terepen, ahol idén is nagy érdeklődés mellett több mint ötszázan álltak rajthoz. A tragédia akkor történt, amikor a versenyző rosszul lett. 

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, és a jelenlévők mindent megtettek, hogy segítsenek rajta, de már nem tudták megmenteni az életét.

A közösség, a résztvevők és a szervezők egyaránt megrendültek a történtek miatt. A rendezvény szervezői a hivatalos közösségi oldalon nyilvánítottak részvétet az elhunytnak:

Nincs szó... 

A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt...

Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez!

Mégis egy futótarsunkat kell gyászolnunk.

A szívünk tele fájdalommal és bánattal...

Mélyen együttérzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal.

 

 

Szombat éjjel nyoma veszett egy 18 éves fiúnak Budapesten, aki azóta sem került elő. Egressy Mátyás eltűnése miatt mindenki összefogott, és egy új közösségalapú módszer is segíti a keresést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!