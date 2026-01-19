Meghalt egy futó a tihanyi versenyen

Szomorú esemény történt a 2026-os Tihany TRAIL – a téli terepfutás és nordic walking versenyén. Egy 47 éves futó meghalt a verseny közben, miközben több száz sporttárs küzdött a 5, 10 és 15 km‑es távokon – írta a Veol.hu.

Szomorú csend a verseny rajtja után, a szervezők és a résztvevők mélyen megrendültek a történtek miatt

Fotó: Nagy Lajos/archív

Rosszullét miatt meghalt a verseny közben

A verseny január 17‑én zajlott a festői Balaton‑felvidéki terepen, ahol idén is nagy érdeklődés mellett több mint ötszázan álltak rajthoz. A tragédia akkor történt, amikor a versenyző rosszul lett.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, és a jelenlévők mindent megtettek, hogy segítsenek rajta, de már nem tudták megmenteni az életét.

A közösség, a résztvevők és a szervezők egyaránt megrendültek a történtek miatt. A rendezvény szervezői a hivatalos közösségi oldalon nyilvánítottak részvétet az elhunytnak:

Nincs szó... A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt... Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótarsunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal... Mélyen együttérzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal.

