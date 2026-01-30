Vészhelyzet az M6-oson: sorozatos robbanások, a TEK mesterlövészeit is riasztották – videóval és galériával

Csütörtök délutántól órákra teljesen megbénult az M6-os autópálya forgalma, miután egy veszélyes rakományt szállító teherautó szenvedett balesetet.

A vészhelyzet nemcsak a Fejér vármegyei szakaszt érintette, hanem a Baranya vármegyéből, Pécs térségéből észak felé közlekedők útját is jelentősen megnehezítette – írja a Bama.hu.

Óriási vészhelyzet az M6-os autópályán

Fotó: Fejér VMKI/Szabó- Bisztric Anett tűzoltó százados

Mi vezetett a vészhelyzet kialakulásakor az M6-oson?

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó csúszott le az útról a Fejér vármegyei Besnyő közelében, a Fácános pihenőhely térségében, a Dunaújváros felé vezető oldalon.

A baleset következtében a jármű rakománya szétszóródott az útpályán. Öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó kaloda esett le a pótkocsiról, a palackok nagy része az úton hevert, több közülük pedig rövid időn belül ki is gyulladt.

Sorozatos robbanások miatt zárták le az autópályát

A kialakult rendkívüli helyzetben az M6-os autópályát a 40-es kilométernél mindkét irányban teljes szélességében lezárták. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói vettek részt az oltásban és a palackok folyamatos hűtésében.

Az acetilénpalackok rendkívüli robbanásveszélye miatt a hatóságok fokozott biztonsági intézkedéseket rendeltek el, mivel a palackok hőhatásra kiszámíthatatlanul viselkedhetnek.

A TEK mesterlövészeit is bevetették

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Terrorelhárítási Központ mesterlövészeit is riasztották. A TEK szakemberei összesen tizenhárom acetilénpalackot lőttek ki ellenőrzött körülmények között, hogy megelőzzék az irányíthatatlan robbanásokat.

A kilőtt palackokat ezt követően kiégették, majd a beavatkozó egységek átvizsgálták azokat, és átadták a veszélyes anyagok kezelésében jártas szakembereknek.

Videó és galéria mutatja a rendkívüli beavatkozást

A hatóságok összehangolt és szakszerű munkájáról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több fotót és egy videót is közzétett. A felvételeken jól látható, mekkora kockázattal járt a baleset, és milyen összetett beavatkozásra volt szükség a brutális veszély elhárításához.