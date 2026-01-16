Villamos gázolt Budapesten, a Móricz Zsigmond körtéren

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján a Borsonline.hu azt írja, hogy embert gázolt a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren. A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt embert kiemelték a jármű alól, majd átadták a mentőknek. A baleset jelenleg is fennakadást okoz a közösségi közlekedésben.

Elütött egy embert a villamos a körtéren Fotó: illusztráció/ Polyak Attila - Origo

Idén már gázolt a villamos a fővárosban

Halálos baleset történt január 5-én is, ugyancsak a XI. kerületben. Akkor a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében gázolt a villamos.