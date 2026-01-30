Villamosbaleset történt Debrecenben – fotókkal

Péntek délután Debrecen egyik legforgalmasabb pontján, a Petőfi téren akadt el a közlekedés, amikor egy figyelmetlen autós közvetlenül egy szerelvény elé kanyarodott. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kocsi vezetője nem adta meg az elsőbbséget. A villamosbaleset jelentős fennakadást okozott a cívisváros tömegközlekedésében – írta meg a Haon.hu.

Villamosbaleset történt péntek délután Debrecenben

Fotó: Haon.hu

Megbénította a várost a debreceni villamosbaleset

Senki sem sérült meg a péntek délutáni ütközés során. A helyszínelés idejére felborult a megszokott közlekedési rend: a villamosbaleset miatt az 1-es és a 2-es vonalon is több szakaszra bontva, kerülőútvonalakon járnak a szerelvények.

A forgalmi akadály miatt a villamosok a Nagyállomás és a Vásáry István utca közötti rövid szakaszon, valamint a Vásáry István utcától az Egyetem és a Doberdó utca irányába közlekednek.

Az utasoknak érdemes figyelniük, mert bár a jegyek átszálláskor is érvényesek maradnak, minden egyes járművön újra kell érvényesíteni azokat a szakaszos közlekedés ideje alatt. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

