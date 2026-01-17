Kidöntötte a villanyoszlopot egy autó, sokan maradtak áram nélkül ebben a városban

Hajdúhadházon, az Arany János utcában egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött, ezért jelenleg megközelítőleg 45-50 háztartásban van áramszünet – tájékoztatta Facebook-oldalán a lakosságot szombaton Csáfordi Dénes, a város polgármestere. A városvezető hozzátette, a hiba elhárítása, és az áramszolgáltatás helyreállítása várhatóan 23 óráig megtörténik – írja a Haon.hu.

Forrás: Facebook/Csáfordi Dénes

A kidőlt villanyoszlop az internetszolgáltatást is érintette

A polgármester kiemelte, hogy az internetszolgáltató épületét is érintette a baleset következménye, azonban a szolgáltató gondoskodott alternatív megoldásról, így az internetszolgáltatás csak rövid ideig szünetelt.

