villanyoszlop

Kidöntötte a villanyoszlopot egy autó, sokan maradtak áram nélkül ebben a városban

A polgármester tájékoztatta a lakosságot Hajdúhadházon. A kidöntött villanyoszlop miatt rengeteg háztartásban áramszünet van.
villanyoszlopkidöntötteCsáfordi DénesáramszünetHajdúhadházavillanyoszlopnak ütközött

Hajdúhadházon, az Arany János utcában egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött, ezért jelenleg megközelítőleg 45-50 háztartásban van áramszünet – tájékoztatta Facebook-oldalán a lakosságot szombaton Csáfordi Dénes, a város polgármestere. A városvezető hozzátette, a hiba elhárítása, és az áramszolgáltatás helyreállítása várhatóan 23 óráig megtörténik – írja a Haon.hu.

villanyoszlop
Hajdúhadházon kidöntött egy villanyoszlopot egy autó, ami rengeteg háztartásban okozott áramszünetet
Forrás: Facebook/Csáfordi Dénes

A kidőlt villanyoszlop az internetszolgáltatást is érintette

A polgármester kiemelte, hogy az internetszolgáltató épületét is érintette a baleset következménye, azonban a szolgáltató gondoskodott alternatív megoldásról, így az internetszolgáltatás csak rövid ideig szünetelt.

Amíg Hajdúhadházon a kidőlt villanyoszlop adott feladatot a tűzoltóknak, addig Budapest XIII. kerületében egy hármas karambolhoz riasztottak őket. Ott egy közel nyolc méter mély árokból kellett kiszabadítaniuk egy autót. 

 

 

