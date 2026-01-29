Nem várt fordulat következett be a két eltűnt villanyszerelő ügyében

Megdöbbentő fordulatot vett az utóbbi évek egyik legrejtélyesebb gyilkossági ügye, miután a Győri Ítélőtábla formai hibákra hivatkozva megsemmisítette az É. Imrére korábban kiszabott életfogytiglani büntetést. A vád szerint a 68 éves vállalkozó anyagi haszonszerzés reményében, előre kitervelten végzett két áldozatával, de az eltűnt villanyszerelő páros, Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos holtteste azóta sem került elő. Bár az elsőfokú bíróság tavaly még bűnösnek találta a férfit a tartozások miatti leszámolásban, a mostani hatályon kívül helyezés miatt az igazságszolgáltatásnak újra kell vizsgálnia a sötét titkokkal övezett bűntényt – írta a Borsonline.hu.

Azóta sem került elő a két villanyszerelő teste

Fotó: Csapó Balázs

Megsemmisítették a villanyszerelő-gyilkosság ítéletét

Bár a holttestek a mai napig nem kerültek elő, a korábbi bizonyítékok alapján a bíró meggyőződése az volt, a vállalkozó végzett a férfiakkal azért, hogy megússza tetemes tartozásait. A férfi kitart ártatlansága mellett és bár az ítéletet megsemmisítették, azért szabadlábra nem kerülhet: a megismételt eljárás kezdetéig rácsok mögött várja, hogy pont kerüljön a hét éve húzódó, sötét bűnügy végére.