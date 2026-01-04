Vízicsúszda-rémálom: borzalmas balesetben halt meg a 10 éves kisfiú

Egy ártatlannak induló családi program végződött halállal az Egyesült Államokban. A vízicsúszda-baleset során a 10 éves Caleb Schwab egy extrém attrakción csúszott le, ahonnan már nem tért vissza élve. A tragédiáról a Ripost számolt be.
Vízicsúszda-baleset, amely sokkolta a világot
A tragédia helyszíne a Kansas City területén működő Schlitterbahn volt, amely akkoriban az egyik legismertebb vízi vidámparknak számított. A nagy csúszás közben egy biztonsági eszköz okozta a végzetes tragédiát.
A 10 éves kisfiú fejét leszakította a védőhálót tartó fémrúd.
A világ legmagasabb csúszdája lett a végzetes helyszín
Caleb és 12 éves bátyja, Nathan a park ikonikus attrakciójára, a Verrückt csúszda nevű szerkezetre szállt fel. A Guinness-rekorder csúszda 51 méteres magasságával akkor a világ legmagasabb vízicsúszdája volt.
A tutajok akár 110 km/órás sebességgel zuhantak lefelé,
majd egy meredek dombon „felrepültek”, mielőtt a végső lejtőn egy medencébe érkeztek volna. A testvérek együtt akartak csúszni, ám a súlykorlátozások miatt külön választották őket.
„Azt hittem, ez csak játék” – az utolsó pillanatok
Caleb édesapja, Scott Schwab később felidézte, hogy indulás előtt még megölelte fiát. A fiú bátyja ért le előbb, és a medencében várta öccsét, amikor megtörtént a felfoghatatlan. Caleb tutaja a második emelkedőnél a levegőbe emelkedett,
majd egy fém tartószerkezetnek csapódott.
A halálos baleset olyan súlyos sérülésekkel járt, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
„Kirepült… kirepült a csúszdáról”
Nathan zokogva rohant a szüleihez, és újra meg újra ugyanazt ismételte. Caleb édesanyja, Michelle Schwab a helyszínre akart futni, amikor egy idegen megállította, és csak ennyit mondott neki:
Higgye el, nem akarja ezt látni.
A mentők a csúszda alján lévő medencében találták meg a fiú holttestét. A tutajban vele utazó két nő túlélte az esetet, de súlyos sérüléseket szenvedtek.
Tervezési hibák és felelősségi kérdések
A vizsgálatok szerint a biztonsági hiba, a testsúlyeloszlás problémái és a csúszda konstrukciója egyaránt hozzájárulhattak a tragédiához.
A Verrückt csúszdát az eset után végleg bezárták, majd később teljesen elbontották.
A történtek nyomán vádemelés is történt gondatlanságból elkövetett emberölés és gyermekveszélyeztetés miatt, ám a büntetőeljárások végül bizonyítékhiány miatt megszűntek – számolt be róla a Mirror.
Mi maradt a tragédia után?
Az eset világszerte újraindította a vitát a vidámparkok és extrém attrakciók biztonságáról. A családi tragédia pedig örök figyelmeztetés maradt arra, hogy a szórakozás és a kockázat közötti határ néha végzetesen vékony.
Volt sikítás, meg ami kell: beszakadt egy luxushajó vízicsúszdája
Egy váratlan pillanat mindent megváltoztatott a tengeren. A baleset a luxushajón akkor történt, amikor egy utas lecsúszott a vízicsúszdán, és az akril panel hirtelen leszakadt. A sérültet azonnal ellátták, a csúszdát lezárták. Részletek ide kattintva olvashatóak!