Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

vízicsúszda

Vízicsúszda-rémálom: borzalmas balesetben halt meg a 10 éves kisfiú

Egy gondtalan kirándulás pillanatok alatt fordult át felfoghatatlan tragédiába egy vízi élményparkban. A vízicsúszda-baleset során egy 10 éves kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
Egy ártatlannak induló családi program végződött halállal az Egyesült Államokban. A vízicsúszda-baleset során a 10 éves Caleb Schwab egy extrém attrakción csúszott le, ahonnan már nem tért vissza élve. A tragédiáról a Ripost számolt be.

vízicsúszda
Halálos baleset, vízicsúszda okozta a 10 éves kisfiú halálát
Fotó: Sebastian Krahl/Facebook/Ripost

Vízicsúszda-baleset, amely sokkolta a világot

A tragédia helyszíne a Kansas City területén működő Schlitterbahn volt, amely akkoriban az egyik legismertebb vízi vidámparknak számított. A nagy csúszás közben egy biztonsági eszköz okozta a végzetes tragédiát.

A 10 éves kisfiú fejét leszakította a védőhálót tartó fémrúd.

A világ legmagasabb csúszdája lett a végzetes helyszín

Caleb és 12 éves bátyja, Nathan a park ikonikus attrakciójára, a Verrückt csúszda nevű szerkezetre szállt fel. A Guinness-rekorder csúszda 51 méteres magasságával akkor a világ legmagasabb vízicsúszdája volt.

A tutajok akár 110 km/órás sebességgel zuhantak lefelé, 

majd egy meredek dombon „felrepültek”, mielőtt a végső lejtőn egy medencébe érkeztek volna. A testvérek együtt akartak csúszni, ám a súlykorlátozások miatt külön választották őket.

„Azt hittem, ez csak játék” – az utolsó pillanatok

Caleb édesapja, Scott Schwab később felidézte, hogy indulás előtt még megölelte fiát. A fiú bátyja ért le előbb, és a medencében várta öccsét, amikor megtörtént a felfoghatatlan. Caleb tutaja a második emelkedőnél a levegőbe emelkedett, 

majd egy fém tartószerkezetnek csapódott. 

A halálos baleset olyan súlyos sérülésekkel járt, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta.

„Kirepült… kirepült a csúszdáról”

Nathan zokogva rohant a szüleihez, és újra meg újra ugyanazt ismételte. Caleb édesanyja, Michelle Schwab a helyszínre akart futni, amikor egy idegen megállította, és csak ennyit mondott neki: 

Higgye el, nem akarja ezt látni.

A mentők a csúszda alján lévő medencében találták meg a fiú holttestét. A tutajban vele utazó két nő túlélte az esetet, de súlyos sérüléseket szenvedtek.

Tervezési hibák és felelősségi kérdések

A vizsgálatok szerint a biztonsági hiba, a testsúlyeloszlás problémái és a csúszda konstrukciója egyaránt hozzájárulhattak a tragédiához.

A Verrückt csúszdát az eset után végleg bezárták, majd később teljesen elbontották.

A történtek nyomán vádemelés is történt gondatlanságból elkövetett emberölés és gyermekveszélyeztetés miatt, ám a büntetőeljárások végül bizonyítékhiány miatt megszűntek – számolt be róla a Mirror.

Mi maradt a tragédia után?

Az eset világszerte újraindította a vitát a vidámparkok és extrém attrakciók biztonságáról. A családi tragédia pedig örök figyelmeztetés maradt arra, hogy a szórakozás és a kockázat közötti határ néha végzetesen vékony.

Volt sikítás, meg ami kell: beszakadt egy luxushajó vízicsúszdája

