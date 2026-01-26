Elképesztő híresztelések, fenyegetések és távoltartás: megszólalt Jákli Mónika vőlegénye – mutatjuk a legfrissebb fejleményeket

Jákli Mónika halála körüli ügy az elmúlt napokban túlnőtt a baleset körülményeinek vizsgálatán. A hatóságok ugyan továbbra is az események pontos rekonstruálásán dolgoznak, a közvélemény figyelme egyre inkább a személyes kapcsolatokra, a korábbi konfliktusokra és az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokra irányult. A Paraméter hétfő hajnalban tette közzé a vőlegény, Dobosi Roderik reakcióját a történtekre.
Középpontban Dobosi Roderik, Jákli Mónika vőlegénye
A fókuszba különösen egy ember került. Jákli Mónika vőlegénye a tragédia után napokig nem szólalt meg, miközben a közösségi médiában és a sajtóban egyre több, sokszor egymásnak is ellentmondó állítás jelent meg vele kapcsolatban.
Jákli Mónika vőlegénye körül sokkoló híresztelések terjedtek
Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a tragédia helyszínével és az azt követő órákkal kapcsolatban megdöbbentő híresztelések kaptak lábra. Szemtanúkra hivatkozva olyan állítások is megjelentek, amelyek szerint a vőlegény szokatlanul gyorsan jelent meg a helyszínen és viselkedése több kérdést is felvetett.
Ezeket a híreszteléseket Dobosi Roderik már nem hagyta szó nélkül. A kialakult helyzetre reagálva Jákli Mónika vőlegénye nyilatkozott, álláspontját a Paraméter.sk közölte. A férfi egyértelműen visszautasította azokat az állításokat, amelyek kapcsolatukat erőszakos, zaklató vagy bántalmazó viszonyként próbálták beállítani. Ahogy fogalmazott:
A baleset helyszínére azért mentem, mert a jármű fel volt szerelve egy olyan alkalmazással, amely a telefonomra értesítéseket küldött a Mónika által használt autó mozgásáról, sebességéről és állapotáról. Mivel a jármű hirtelen megállt, és Mónika többszöri hívásomra sem reagált, meggyőződésem lett, hogy segítségre szorul. Ezért egy közeli barátommal együtt elindultunk a helyszínre.
Szó sem volt kettejük között erőszakról
Nyilatkozata szerint kapcsolatuk során soha nem fordultak elő olyan verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Hangsúlyozta, hogy a róla terjedő híresztelések súlyosan torzítják a valóságot és fájdalmasak mind az ő számára, mind az elhunyt emlékének szempontjából.
Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg
– nyilatkozta a Paraméternek.
Állítása szerint sokkos állapotba került és határozottan cáfolja azokat a híreszteléseket, amelyek a Pluska.sk oldalán is megjelentek. Ezek a beszámolók arról szóltak, hogy Dobosi a helyszínen Mónika telefonja után kutatott, a menyasszonya állapotára rá sem hederített. Azt is cáfolta, hogy a mentők és a rendőrök előtt érkezett volna meg a baleset helyszínére. Ennek mond ellent az Origónak nyilatkozó, magát megnevezni nem akaró szemtanú, aki szintén arról számolt be, hogy Dobosi Roderik a rendőrség előtt jelent meg a helyszínen, valamit nagyon keresett, és ügyet sem vetett Mónikára, az állapota felől sem érdeklődött.
Dobosi Roderik viszont ezeket a nyilatkozatokat tagadja:
Elsősorban és kizárólag Mónika és az ő állapota érdekelt
– reagált határozottan. Állítását a Paraméter is megerősíteni látszik, aki a baleset másnapján már arról írt, hogy Mónika vőlegénye fél órával a mentők riasztása után jelent meg a roncsoknál.
Boráros Gábor fenyegetéseit is megerősítette
A felvidéki hírportál beszámolója szerint a vőlegény ugyanakkor megerősítette: Jákli Mónika korábban komoly fenyegetéseket kapott Boráros Gábortól. A lap egy másik cikkében konkrét, sokkoló üzeneteket is idézett, amelyek súlyos erőszakra utaló kijelentéseket tartalmaztak.
A beszámolók szerint ezek a fenyegetések nem elszigetelt esetek voltak és hozzájárultak ahhoz, hogy Jákli Mónika félt, valamint hatósági segítséget kért. Magáról a távoltartási végzéről elsőként a Markíza számolt be. Vőlegénye a Paraméteren keresztül üzent Mónika exének, Boráros Gábornak:
Amennyiben Zora apja részéről tovább folytatódik bármilyen újabb valótlan állítás terjesztése, eltökélt szándékom minden jogi eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy személyemet ne érje további rágalmazás.
Távoltartási végzés is született
Az Origo korábbi cikkei szerint az ügyben távoltartási végzést rendeltek el Boráros Gábor ellen, amelynek célja Jákli Mónika védelme volt. Boráros Gábor ezt később nyilvánosan tagadta, ugyanakkor több sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy a végzés létezett és összefüggésben állt a fenyegető üzenetekkel.
Ez az ügy egyik legérzékenyebb pontja, mivel az érintettek nyilatkozatai élesen eltérnek egymástól, és a kérdés jogi megítélése különösen nagy jelentőséggel bír.
Boráros a hétfői nap folyamán az esti órákban fog nyilatkozni részletesen az események hátteréről.
Továbbra is vizsgálják az ügyet
Az ügy egészét tekintve továbbra is számos nyitott pont maradt. A hatóságok vizsgálata folyamatban van, végleges megállapítás egyelőre nem született.
A nyilvánosság számára továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy a konfliktusok és a személyes drámák milyen szerepet játszhattak a balesetben, milyen tényezők vezethettek a végzetes tragédiához, és pontosan mi történt Jákli Mónika halálát megelőző időszakban.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.