Elképesztő híresztelések, fenyegetések és távoltartás: megszólalt Jákli Mónika vőlegénye – mutatjuk a legfrissebb fejleményeket

Jákli Mónika halála körüli ügy az elmúlt napokban túlnőtt a baleset körülményeinek vizsgálatán. A hatóságok ugyan továbbra is az események pontos rekonstruálásán dolgoznak, a közvélemény figyelme egyre inkább a személyes kapcsolatokra, a korábbi konfliktusokra és az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokra irányult. A Paraméter hétfő hajnalban tette közzé a vőlegény, Dobosi Roderik reakcióját a történtekre.

Rengeteg a kérdőjel Jákli Mónika tragédiája kapcsán, most megszólalt a vőlegénye is

Fotó: Jákli Mónika/Facebook/Paraméter

Középpontban Dobosi Roderik, Jákli Mónika vőlegénye

A fókuszba különösen egy ember került. Jákli Mónika vőlegénye a tragédia után napokig nem szólalt meg, miközben a közösségi médiában és a sajtóban egyre több, sokszor egymásnak is ellentmondó állítás jelent meg vele kapcsolatban.

Jákli Mónika vőlegénye körül sokkoló híresztelések terjedtek

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a tragédia helyszínével és az azt követő órákkal kapcsolatban megdöbbentő híresztelések kaptak lábra. Szemtanúkra hivatkozva olyan állítások is megjelentek, amelyek szerint a vőlegény szokatlanul gyorsan jelent meg a helyszínen és viselkedése több kérdést is felvetett.

Ezeket a híreszteléseket Dobosi Roderik már nem hagyta szó nélkül. A kialakult helyzetre reagálva Jákli Mónika vőlegénye nyilatkozott, álláspontját a Paraméter.sk közölte. A férfi egyértelműen visszautasította azokat az állításokat, amelyek kapcsolatukat erőszakos, zaklató vagy bántalmazó viszonyként próbálták beállítani. Ahogy fogalmazott:

A baleset helyszínére azért mentem, mert a jármű fel volt szerelve egy olyan alkalmazással, amely a telefonomra értesítéseket küldött a Mónika által használt autó mozgásáról, sebességéről és állapotáról. Mivel a jármű hirtelen megállt, és Mónika többszöri hívásomra sem reagált, meggyőződésem lett, hogy segítségre szorul. Ezért egy közeli barátommal együtt elindultunk a helyszínre.

Szó sem volt kettejük között erőszakról

Nyilatkozata szerint kapcsolatuk során soha nem fordultak elő olyan verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Hangsúlyozta, hogy a róla terjedő híresztelések súlyosan torzítják a valóságot és fájdalmasak mind az ő számára, mind az elhunyt emlékének szempontjából.

Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg

– nyilatkozta a Paraméternek.