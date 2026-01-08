Sokkoló fotókon a 84-es főúton történt vonatbaleset helyszíne

A helyszínen készült fotók drámai képet mutatnak: összeroncsolódott személyautó, a síneken veszteglő vonat, valamint teljes közúti és vasúti lezárás. A hatóságok szerint a vonatbaleset következményei ennél jóval súlyosabbak is lehettek volna – írja a Vaol.hu.

Hajszálon múlt a tragédia a vonatbaleset során, megint a sofőr volt figyelmetlen

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Vonatbaleset a 84-es főúton: működött a tilos jelzés

A vonatbaleset a rendőrségi adatok szerint egy vasúti átjáróban következett be Lesenceistvánd közelében, ahol a jelzőberendezés működött. Az autó sofőrje figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, átszakította a félsorompót, majd a sínekre hajtott. A személygépkocsiban egy ember utazott, akit a mentők a helyszínen megvizsgáltak. A vonaton tizenöt utas tartózkodott, őket biztonságosan leszállították.

Tűzoltók és rendőrség a helyszínen

A műszaki mentést a tapolcai önkormányzati tűzoltók végezték. Áramtalanították a járművet, majd segítettek az utasok átszállításában az értük érkező mentesítő buszra. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszán teljes útlezárás lépett életbe, amely jelentős torlódásokat okozott a térségben. A rendőrség biztosította a helyszínt és a forgalom elterelését.

Működött a piros jelzés, mégis ráhajtott a sínekre Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Rendőrségi fotók: hajszálon múlt a tragédia

A helyszínről friss képeket tett közzé a Veszprém vármegyei rendőrség, amelyek jól érzékeltetik az ütközés erejét. A roncsok elhelyezkedése alapján a hatóságok szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem történt haláleset.

Vasúti és buszközlekedési fennakadások

A MÁV tájékoztatása szerint

Tapolca-Uzsa között, a 84-es főúton a vasúti átjárónál lezárták a közutat, emiatt a Tapolcáról 10:27-kor Sümegre elindult 7336-os buszjárat várakozik, megnő a menetideje.

A vasúti átjárókban a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása életveszélyes – ez a vonatbaleset ismét erre figyelmeztet.

Azt gondolta, még átér? Négyen haltak meg a zempléni vonatbalesetben – videó

Egyetlen rossz döntés, egy pillanatnyi figyelmetlenség és nincs visszaút. A zempléni vonatbaleset négy áldozatot követelt újév napján, amikor egy autós a tiltó jelzés ellenére hajtott a sínekre. Tavaly 57 vasúti átjáróban történt baleset, ebből 19 járt tragikus következménnyel – hívja fel a figyelmet a MÁV-csoport.