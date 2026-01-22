Durva vonatbaleset: hiába vészfékezett a vonat, lezúzta a sínekre hajtó autót Debrecennél

A vasúti szerelvény vezetője időben észlelte az elé hajtó személyautót, de már nem tudta megakadályozni az ütközést. A vonatbaleset Debrecenben, a Vértesi úton történt, egy biztosítatlan vasúti átjáróban. Az eset részleteit a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál, a Haon.hu írta meg.

Hiába vészfékezett a mozdonyvezető, a vonatbalesetben lezúzta a sínekre hajtó autóst Fotó: Debreceni Törvényszék/Haon.hu

Vonatbaleset Debrecenben: bíróság elé került a sofőr

A Debreceni Járásbíróság büntetőeljárást folytatott az ellen a férfi ellen, aki figyelmetlenül hajtott a sínekre. A Debreceni Törvényszék szerdai közleménye szerint az ügyészség 2025 augusztusában emelt vádat közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége miatt.

A vádiratban az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta tárgyalás tartása nélkül. A bíróság 2025. szeptember 19-én 360 ezer forint

pénzbüntetésre ítélte a büntetlen előéletű vádlottat,

ám az ügyészség a büntetés súlyosítását kezdeményezte.

Beismerte tettét, megemelték a büntetést

A Debreceni Járásbíróság 2026. január 20-án előkészítő ülést tartott, ahol a vádlott beismerő nyilatkozatot tett, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A bíróság a súlyosító és enyhítő körülmények mérlegelése után

a pénzbüntetés összegét 468 ezer forintra emelte.

Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett.

Hiába vészfékezett a vonat, az ütközés elkerülhetetlen volt

A jogerős ítélet szerint a vádlott 2024. május 9-én hajnal 5 óra 45 perc körül Audi A6 típusú autójával Debrecen belterületén, a Vértesi út folytatásában közlekedett a Nemzetközi Repülőtér hátsó kapuja felé.

A biztosítatlan vasúti átjárót

„Állj! Elsőbbségadás kötelező”

jelzőtábla jelezte, ennek ellenére a sofőr megállás nélkül hajtott a sínekre. Ezzel egy időben érkezett Sáránd felől a vasúti szerelvény, amelyet felügyelet mellett egy gyakornok mozdonyvezető vezetett.

A mozdonyvezető figyelmeztető hangjelzést adott és vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni. Bár személyi sérülés nem történt, a vészfékezés veszélyeztette a vonaton utazók testi épségét, és jelentős anyagi kár keletkezett.

Vonatbaleset Tatabányán: autó csapódott a szerelvény oldalának a vasúti átjáróban

Súlyos közlekedési baleset történt Tatabányán, ahol egy személyautó egy vonattal ütközött össze. A vonatbaleset miatt a szerelvény megállt, az utasokat a tűzoltók segítségével kellett biztonságba helyezni. A részletekért kattintson ide!



