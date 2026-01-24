Képeken és videón a tiszavasvári vonatbaleset

Szombat délelőtt Tiszavasváriban egy motorvonat és egy személyautó ütközött össze. A hatóságok azonnal megkezdték a helyszínelést a vonatbaleset után – írta a Szon.hu.

Vonatbaleset történt Tiszavasváriban

Fotó: Tarnavölgyi Gergely

Vonatbaleset a vasúti átjáróban

Szerencsés kimenetelű ütközés történt szombat délelőtt Tiszavasváriban, ahol a Petőfi utcai vasúti átjárónál egy személyautó és egy motorvonat találkozott. A két jármű csupán érintőlegesen csapódott egymásnak, így a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint sem a vonat tizenkét utasa, sem a gépkocsi vezetője nem szenvedett sérülést.

A helyszínre riasztott tiszavasvári önkormányzati tűzoltók átvizsgálták a roncsokat, majd közreműködtek a rendőrségi helyszínelés zavartalan lebonyolításában. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Míg Tiszavasváriban szerencsés módon senki sem sérült meg a vasúti átjáróban, addig Nagykőrös térségében tragédiával végződött a péntek délután, ahol egy frontális ütközés következtében az egyik sofőr a helyszínen életét vesztette.