Képeken és videón a tiszavasvári vonatbaleset

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos ütközés történt szombat délelőtt, amikor egy személyautó és egy motorvonat rohant egymásba egy vasúti átjáróban. A hatóságok és a mentőegységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megkezdjék a mentést és feltárják a vonatbaleset körülményeit.
vonatbalesetvonatütközésautóvasúti átjárószemélyautó

Szombat délelőtt Tiszavasváriban egy motorvonat és egy személyautó ütközött össze. A hatóságok azonnal megkezdték a helyszínelést a vonatbaleset után – írta a Szon.hu.

Vonatbaleset történt Tiszavasváriban
Vonatbaleset történt Tiszavasváriban
Fotó: Tarnavölgyi Gergely

Vonatbaleset a vasúti átjáróban

Szerencsés kimenetelű ütközés történt szombat délelőtt Tiszavasváriban, ahol a Petőfi utcai vasúti átjárónál egy személyautó és egy motorvonat találkozott. A két jármű csupán érintőlegesen csapódott egymásnak, így a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint sem a vonat tizenkét utasa, sem a gépkocsi vezetője nem szenvedett sérülést.

A helyszínre riasztott tiszavasvári önkormányzati tűzoltók átvizsgálták a roncsokat, majd közreműködtek a rendőrségi helyszínelés zavartalan lebonyolításában. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Míg Tiszavasváriban szerencsés módon senki sem sérült meg a vasúti átjáróban, addig Nagykőrös térségében tragédiával végződött a péntek délután, ahol egy frontális ütközés következtében az egyik sofőr a helyszínen életét vesztette.

 

