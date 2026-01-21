Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új világrend küszöbén: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

vonatbaleset

Vonatbaleset Tatabányán: autó csapódott a szerelvény oldalának a vasúti átjáróban

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos közlekedési baleset történt Tatabányán, ahol egy személyautó egy vonattal ütközött össze. A vonatbaleset miatt a szerelvény megállt, az utasokat a tűzoltók segítségével kellett biztonságba helyezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetkatasztrófavédelembusztatabányamentesítő járatátjárószemélyautó

Tatabányán, a Környei úton történt a baleset egy vasúti átjáróban. A vonatbaleset során egy személyautó a vonat oldalának ütközött, a szerelvény pedig a becsapódás után nem tudta folytatni útját – írja a Ripost.

vonatbaleset
Vonatbaleset Tatabányán, autó csapódott a szerelvény oldalának
Fotó: Illusztráció/Huszár Márk/Heol.hu

Vonatbaleset a Környei úton

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton több mint húsz utas tartózkodott. A város hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve megkezdték az utasok biztonságos átszállítását az értük küldött mentesítő autóbuszra.

A mentés ideje alatt a vasúti közlekedés az érintett szakaszon szünetelt, a környéket a hatóságok biztosították.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A vonatbaleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A hatóságok vizsgálják, hogyan történhetett az ütközés a vasúti átjáróban.

Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Szívszorító tragédia: egyedül a hatéves kislány élte túl a családból a spanyolországi vonatbalesetet

Csodával határos módon karcolásokkal megúszta a halálos spanyolországi balesetet egy kislány. A gyermek családjával utazott, a szülei, a testvére és az unokatestvére is szörnyethalt a vonatbalesetben. A tragédia részletei itt olvashatóak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!