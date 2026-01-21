Vonatbaleset Tatabányán: autó csapódott a szerelvény oldalának a vasúti átjáróban

Tatabányán, a Környei úton történt a baleset egy vasúti átjáróban. A vonatbaleset során egy személyautó a vonat oldalának ütközött, a szerelvény pedig a becsapódás után nem tudta folytatni útját – írja a Ripost.

Vonatbaleset Tatabányán, autó csapódott a szerelvény oldalának

Fotó: Illusztráció/Huszár Márk/Heol.hu

Vonatbaleset a Környei úton

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton több mint húsz utas tartózkodott. A város hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve megkezdték az utasok biztonságos átszállítását az értük küldött mentesítő autóbuszra.

A mentés ideje alatt a vasúti közlekedés az érintett szakaszon szünetelt, a környéket a hatóságok biztosították.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A vonatbaleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A hatóságok vizsgálják, hogyan történhetett az ütközés a vasúti átjáróban.

Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

