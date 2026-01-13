Teherautót sodort el a vonat Füzesabony és Poroszló között – fotók, videó

Kedd délután, nem sokkal három óra előtt egy kisteherautó és egy személyvonat ütközött össze Mezőtárkány belterületén, a Dózsa György úti vasúti kereszteződésben. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínen azonnal megkezdődtek a mentési munkálatok a súlyos vonatbaleset után – írta a Heol.hu.

Változások a vonatbaleset miatt

A mezőtárkányi ütközés során a kisteherautó sofőrje egyedül ült a volánnál, míg a szerelvényen tizenketten utaztak; szerencsére a vonaton tartózkodók közül senki sem sérült meg. A műszaki mentést a füzesabonyi hivatásos és a mezőtárkányi önkéntes tűzoltók végezték el, akik az autó áramtalanítása mellett azonnal mentőt hívtak a helyszínre. A rendőrség Vámos Boglárka sajtóreferens tájékoztatása szerint jelenleg is vizsgálja a baleset pontos körülményeit, emiatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Mentőhelikopter érkezett a vonatbaleset sofőrjéhez

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A vasúti forgalomban jelentős fennakadásokra kell készülni a Debrecen–Füzesabony vonalon: kora estig Füzesabony és Poroszló, esetenként Balmazújváros között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlójáratok a főbb vasútállomások melletti Volán-megállókban és faluközpontokban állnak meg, azonban Kétútköz és Kónya megállóhelyeket nem érintik.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesethez több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztani kellett. Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs szervező közölte, hogy a helyszínről egy 60 év körüli férfit kellett kritikus, életveszélyes állapotban, légi úton a legközelebbi kórházba szállítani. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

