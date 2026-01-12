Hírlevél
Rendkívüli

Trumpnak elfogyott a türelme – napokon belül jöhet a támadás? – videó

Ezt látnia kell!

Sokkoló igazság derült ki a mesterséges intelligenciáról

vonatgázolás

Halálos vonatgázolás: megbénult a reggeli közlekedés

Hétfő hajnalban tragikus baleset borzolta a kedélyeket Heves vármegyében. A vonatgázolás Füzesabony térségében nemcsak emberéletet követelt, hanem teljes vasúti és közúti káoszt is okozott.
Tragédiával indult a hétfő reggel a térségben, amikor egy ember életét vesztette a síneken. A vonatgázolás Füzesabonynál történt, ami azonnali forgalmi korlátozásokat és jelentős fennakadásokat okozott a vasúti és a közúti közlekedésben. A hajnali tragédia részleteit a Heol.hu osztotta meg.

vonatgázolás
A hajnali vonatgázoás miatt a vasúti átjáróban is szünetelt a forgalom
Fotó:Illusztráció (Mogyorósi Zsolt Pipó/Boon.hu)

Vonatgázolás Füzesabonynál: teljes vágányzár és útlezárás

A baleset Füzesabony és Maklár között történt, amikor az Egerből hajnali 5 órakor a Keleti pályaudvar felé elindult Agria InterRégió (IR 5509) elütött egy embert. Az ütközés miatt az érintett szakaszon átmenetileg leállt a vonatforgalom. A helyszínelés idejére nemcsak a vasút, hanem a közúti közlekedés is megbénult: Füzesabonyban, a Szihalmi úti vasúti átjárónál teljes útlezárást vezettek be.

Pótlóbuszok és kimaradó járatok nehezítik az utazást

A vasúti baleset következményeként az Eger–Füzesabony vonalon jelentősen megnőtt az eljutási idő, több járat kimaradt, az utasokat pótlóbuszos közlekedéssel szállítják. A reggeli csúcsidőben ez komoly közlekedési káoszt eredményezett.

Az Egerből Budapestre tartó utasoknak különösen nehéz volt az eljutás, több esetben átszállásokra és hosszabb várakozásra kellett számítani. A MÁV tájékoztatása szerint a baleset miatt:

  • az Egerből Budapestre tartó járatoknál kimaradó járatok is előfordulhatnak, Vámosgyörktől a Mátra InterRégiókat javasolják a főváros felé.
  • Az Agria InterRégiók helyett Füzesabony és Eger között pótlóbuszok közlekednek.

Bevezetett változások:

  • A Miskolcról 5:20-kor a Keleti pályaudvarra elindult InterRégió (IR 5019) Füzesabonytól az Agria InterRégió megállási rendje szerint közlekedik.
  • A Füzesabonyból 6:01-kor, 7:08-kor Egerbe induló személyvonatok (5530, 5512) nem közlekednek.
  • Az utasok a Füzesabonyból 6:18-kor, 7:03-kor induló 3423/6, 3431/38-as járattal utazhatnak, ez utóbbi 5 perccel később közlekedik.

Változások a menetrendben a baleset miatt

A helyszínelés idejére a menetrendi változásokat folyamatosan frissítették, az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről.

