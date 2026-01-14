Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

vonatgázolás

Kettős tragédiával indult a nap: vonatgázolások történtek két településen is

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előbb Kemenesmihályfánál, majd Budatétényben, egy gyalogos átjáróban történt halálos baleset. A vonatgázolások miatt késésekre kell számítani az érintett szakaszokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatgázolásKemenesmihályfaöngyilkosBudatéténybaleset

Elütött egy embert a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál, ezért hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon – közölte kora reggel a Mávinform. Ám nem ez volt az egyetlen vonatgázolás, ugyanis a Dombóvárról 6:09-kor a Déli pályaudvarra elindult szerelvény Budatétényben, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban ütött el egy embert, aki feltehetőleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

Vonatgázolás történt szerda reggel Vas vármegyében és Budapesten is
Vonatgázolás történt szerda reggel Vas vármegyében és Budapesten is 
Fotó: illusztráció/MI által generált kép

A vonatgázolások miatt késésekkel kell számolni mindkét vonalon

Változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon: a Celldömölkről 6:10-kor Szombathelyre induló személyvonat (9082) helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik.
A Szombathelyről 4:41-kor Ajkára induló sebesvonat (1919) helyett Kemenesmihályfától Celldömölkig pótlóbusz közlekedik. Celldömölktől Ajkáig egy másik szerelvény közlekedik.

A Budapest – Pusztaszabolcs – Pécs vonalon hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek. A székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik – közölte a Mávinform.

Jelentős fennakadásokra kellett számítani kedd délután is, miután baleset történt Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. A vonatgázolás miatt az érintett szakaszon mindkét vágányon szünetelt a vasúti forgalom, a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!