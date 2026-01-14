Kettős tragédiával indult a nap: vonatgázolások történtek két településen is

Elütött egy embert a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál, ezért hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon – közölte kora reggel a Mávinform. Ám nem ez volt az egyetlen vonatgázolás, ugyanis a Dombóvárról 6:09-kor a Déli pályaudvarra elindult szerelvény Budatétényben, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban ütött el egy embert, aki feltehetőleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

Vonatgázolás történt szerda reggel Vas vármegyében és Budapesten is

Fotó: illusztráció/MI által generált kép

A vonatgázolások miatt késésekkel kell számolni mindkét vonalon

Változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon: a Celldömölkről 6:10-kor Szombathelyre induló személyvonat (9082) helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik.

A Szombathelyről 4:41-kor Ajkára induló sebesvonat (1919) helyett Kemenesmihályfától Celldömölkig pótlóbusz közlekedik. Celldömölktől Ajkáig egy másik szerelvény közlekedik.

A Budapest – Pusztaszabolcs – Pécs vonalon hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek. A székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik – közölte a Mávinform.

Jelentős fennakadásokra kellett számítani kedd délután is, miután baleset történt Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. A vonatgázolás miatt az érintett szakaszon mindkét vágányon szünetelt a vasúti forgalom, a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek.