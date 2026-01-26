Súlyos vasúti baleset okoz jelentős fennakadásokat

Hírlevél
Hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra és korlátozásokra kell számítani a MÁV székesfehérvári vonalán. Vonatgázolás történt hétfőn kora este.
A Veszprémből 16:32-kor Budapestre elindult Bakony InterCity Velencefürdő megállóhelynél elütött egy embert, ezért nem közlekedik tovább. A székesfehérvári vonalon az utasok más vonatokkal folytathatják útjukat Budapest felé, ezért Velencefürdőn a menetrendtől eltérően több szerelvény is megáll – számol be a vonatgázolás híréről a Feol.hu.

A vonatgázolás miatt egy vágányon közlekedhetnek a szerelvények

A Fejér vármegyei hírportál információi szerint Kápolnásnyék és Gárdony között jelenleg baleseti helyszínelés zajlik, ezért a vonatok egy vágányon közlekednek. 

Amíg Fejér vármegyében vonatgázolás okoz fennakadásokat a közlekedésben, addig a balkáni közúti útvonalakon az okoz káoszt, hogy három ország fuvarozói összefogva hirdettek országos útlezárásokat. A szerb, bosnyák és montenegrói érdekképviseletek január 26-án a schengeni övezet határátkelőinél blokkolják a kamionsávokat, így órákra megbénul a nemzetközi teherforgalom.

 

 

 

 

 

 

 

