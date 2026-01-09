Vonatgázolás bénítja meg a székesfehérvári vonalat: káosz, kimaradások, órás késések

Ahogy a MÁV-csoport a hivatalos közleményében tájékoztatott, a Déli pályaudvarról 10:10-kor Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat (4514) Érden a Bagoly utcai átjáróban elütött egy embert. A vonatgázolásban érintett szerelvény utasait átszállítják egy következő, Székesfehérvárra tartó Z30-as vonatra (4524). A Feol.hu szerint hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra és korlátozásokra kell számítani a székesfehérvári vonalon.

Vonatgázolás a fehérvári vonalon, jelentős késésekkel és menetrendváltozással kell számolniuk az utasoknak

Fotó: Illusztráció/Mediaworks archívum

Vonatgázolás Érden: helyszínelés Érd alsó és Tárnok között

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy Székesfehérvárra tartó személyvonat elgázolt egy embert Érden, a Bagoly utcai vasúti átjáróban. A baleset miatt a hatóságok azonnal megkezdték a helyszínelést, amely jelenleg is tart Érd alsó és Tárnok között.

A szerelvényen mintegy százhetven utas tartózkodott. Ők egy hamarosan érkező mentesítő járattal tudják folytatni útjukat. Az érdi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget, miközben a baleseti helyszínen tovább zajlik az intézkedés.

Vágányzár és lassítás nehezíti a közlekedést

A helyszínelés idejére az egyik vágányon teljesen lezárták a forgalmat, a másik vágányon pedig csak csökkentett sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Ez jelentősen növeli a menetidőt, különösen az elővárosi járatok esetében.

A MÁV közlése szerint a baleset miatt nem közlekednek az S36-os vonatok, valamint a Budapest és Martonvásár között közlekedő Z30-as járatok sem. Az utasoknak hosszabb várakozási időre és átszállásokra kell felkészülniük.

A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről, mivel a vonatgázolás következményei még órákig éreztethetik hatásukat a székesfehérvári vonalon.

Az S36-os vonatok nem közlekednek

A Budapest – Martonvásár közötti Z30-as vonatok nem közlekednek

A Budapest – Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok Kelenföld – Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak

Érd alsó helyett az Érd felsőről közlekedő vonatokat javasoljuk Budapest eléréséhez.

A Budapest – Veszprém közötti InterCityk a délutáni órákig Székesfehérvár – Veszprém között közlekednek.

