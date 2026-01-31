Hihetetlen, de túlélte: megrázó felvételeken a szolnoki vonatgázolás – videóval és galériával

Péntek este nyolc óra után is javában tartott a helyszínelés Szolnokon, a Tallinn városrész szélén, ahol egy embert elgázolt a vonat. A vonatgázolás miatt a környéket rendőrök, tűzoltók és mentők lepték el, a vasúti töltésen messziről látszottak a villogó fények – a Szoljon.hu számolt be a súlyos balesetről.

Vonatgázolás Szolnoknál Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

Vonatgázolás Szolnokon: egy férfit vittek kórházba

A baleset a vasúti hídtól nem messze, a Zagyva-híd közelében történt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint

egy személyvonat gázolt el egy embert,

a szerelvényen a baleset idején mintegy négyszáz utas tartózkodott.

A tűzoltók segítettek az utasoknak átszállni egy mentesítő járatra, miközben a mentők a sérült ellátásán dolgoztak.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínről egy 35 év körüli férfit szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel, ugyanakkor stabil állapotban.

A Szoljon.hu munkatársa a helyszínen járt: ekkorra

a mintegy 400 utas átszállítása

már befejeződött, a mentő pedig éppen elindult a sérülttel.

Vizsgálják a baleset körülményeit

Meg nem erősített helyszíni információk szerint a vonat egy, a vasúti hídon sétáló vagy futó embert gázolhatott el. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja, a helyszínelés órákig eltartott.

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

Gyalogosátkelőnél gázolt a vonat Budapesten

Jelentős fennakadásokra kellett számítani pénteken a Déli pályaudvar és Veszprém közötti vonatokon. A XXII. kerületi, Háros utcai gyalogosátjáróban ugyanis vonatgázolás történt. A MÁV mentesítő járatot indított az utasok számára, a késések pedig sokáig elhúzódtak.