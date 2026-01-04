Holttest a sínek mellett: vonatgázolás történt Várpalota és Veszprém között

Hatósági helyszínelés miatt ideiglenesen szünetelt a vasúti közlekedés Várpalota és Veszprém között szombaton. A sínek mellett egy férfi holttestét találták meg, a Veol.hu információi szerint vonatgázolás történhetett.

Vonatgázolás történt Várpalota és Veszprém között

Fotó: illusztráció/Veol.hu

A MÁV tájékoztatása szerint szombat délután a Bakony és Göcsej InterCity járatok Budapest felől csak Várpalotáig közlekedtek, onnan visszafordultak, és pótlóbuszos közlekedést vezettek be. A Veszprémből 11:32-kor a Déli pályaudvarra elindult Göcsej InterCity Hajmáskér térségében várakozott, és – mint később kiderült – vonatgázolás miatt mintegy 120 perces késéssel tudta folytatni útját. Kora délutánra befejeződött a helyszínelés, ezt követően ismét megindulhatott a vasúti forgalom Várpalota és Veszprém között.

Vonatgázolás történt, az idegenkezűség kizárható

Információk szerint egy mozdonyvezető észlelte az elhunyt személyt a sínek mellett, egy külterületi szakaszon, nem a vasúti átjáróban, majd értesítették a hatóságokat. Az elsődleges adatok alapján egy hajmáskéri férfi az áldozat.

A hírportál érdeklődésére a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a baleset körülményeit általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálják.

