Gyalogosátkelőnél gázolt a vonat Budapesten

Újabb vonatgázolás bénította meg a vasúti forgalmat a főváros környékén és az érintett vonalakon. A MÁV közölte: a Déli pályaudvarról Veszprém felé 16:35-kor induló 9056-os sebesvonat a XXII. kerületi Háros utcai gyalogosátjáróban elgázolt egy embert. Az utasok mentesítő járattal folytathatják útjukat, a késések pedig akár estig is tarthatnak – írta a Feol.hu.

Újabb vonatgázolás történt Budapesten

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság/Veol.hu

Így alakul a vasúti forgalom a vonatgázolás miatt

A martonvásári Z30-as és az S36-os járatok ma kimaradnak.

A Z30-as vonatok Budapest és Székesfehérvár között Érd felsőn át közlekednek, és több helyi megállóban is érintkeznek: Budafok, Háros, Budatétény, Barosstelep, Nagytétény-Diósd, Érdliget, Érd felső.

A G43-as vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így ezek a járatok biztosítják a helyi eljutást.

A távolsági vonatok (Balaton, Tópart, Göcsej, Bakony InterCityk, veszprémi és tapolcai sebesvonatok) teljes vonalon közlekednek, de Érd felső felé terelve, hosszabb menetidővel. Budapest–Székesfehérvár között most nem állnak meg menetrend szerint.

A további információkat a MÁV hivatalos oldalán, IDE kattintva olvashatja. Míg a XXII. kerületben a vasúti átjárónál zajlik a mentés, az M6-os autópályánál továbbra is áll a forgalom, a kamionbaleset miatt, ahova TEK-es mesterlövészt is riasztottak.