Életbe lépett a vörös kód Magyarországon – de mit is jelent ez pontosan?

Szerda reggel sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs. Az eseményen Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: vörös kód lépett életbe, a szociális intézmények mindenkit fogadnak, akinek segítségre van szüksége.
ezAz Operatív Törzs szerda reggeli sajtótájékoztatóján Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: az állam az állampolgárok vagyonát és személyi épségét megvédi, az ehhez szükséges erőforrásokat pedig biztosítja. 

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: vörös kód lépett életbe a szociális szférában
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: vörös kód lépett életbe a szociális szférában

Vörös kód lépett életbe

A különleges időjárási körülmények miatt a szociális területen különleges intézkedésre is szükség van, ezért ma reggel 8 órától elrendeltem a vörös kód jelzést. Ez egy speciális eljárás, aminek a lényege, hogy az első feladat a segítő szakmában az élet védelme. Reggel 8 órától tehát minden szociális intézmény, bentlakásos intézmény köteles fogadni azokat a bajbajutott, hajlék nélküli, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő honfitársunkat, akinek átmenetileg krízisellátásra van szüksége. Minden szociális intézményben menedéket, segítséget és ellátást tudnak kapni azok, akik a hideg miatt bajba jutnak, akinek nincs hajlék a feje felett

 – mondta az államtitkár.

A politikus elmondta: országosan 83,7 százalékos a férfőhelykihasználás, azaz van még kapacitás.

Az államtitkár azt kérte, hogy a hideg időben kiemelten figyeljünk oda egymásra és amennyiben szükséges, hívják a segélyhívót. A vörös kód visszavonásig érvényes.

 

