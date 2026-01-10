Rettegésben élnek a lakók a rákosmenti zaklató miatt

Az egyik budapesti, XVII. kerületi társasház közössége tehetetlenül nézi, ahogy egy férfi a hatósági tiltás ellenére visszatért korábbi életviteléhez. Bár a bíróság ötszáz méteres távolságtartást írt elő számára, a lakók szerint a kényszerintézkedés hatástalan maradt és az ünnepek után ismét megkeseríti a mindennapjaikat a korábban kislányt is zaklató gátlástalan ember – írta a Blikk.hu.

Zaklató áldozata lett egy lány, üzeneteket hagy neki a hóban (Illusztráció)

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált kép

Fejébe vette a zaklató, hogy a lány szereti

A XVII. kerületi társasház lakói számára a rövid ideig tartó nyugalom után visszatért a rettegés: a december közepén zaklatás miatt őrizetbe vett, majd távoltartással szabadon engedett 40 év körüli férfi ismét a kislány közelében ólálkodik. A férfi rögeszméje az, hogy a 16 éves tinédzser szerelmes belé. Ez mit sem kopott:

legutóbb hóba rajzolt szívvel és az ablak alatti hóemberépítéssel tette egyértelművé, hogy esze ágában sincs betartani az előírt 500 méteres távolságot.

A gyerek édesanyja megrázó részleteket osztott meg a mindennapjaikról: a férfi árnyékként követte a lányát az ajtóig, dörömbölt náluk és kéretlen levelekkel árasztotta el a családot. A lakók nemcsak a kiszámíthatatlan, vélhetően tudatmódosítók hatása alatt álló férfi agressziójától tartanak, hanem attól is, hogy nem tudnak vele, mit kezdeni.

Míg a lakók a poklok poklát élik át az állandó ordibálások és rongálások miatt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint december 18-a óta nem érkezett hivatalos bejelentés újabb jogsértésről. A hatóság hangsúlyozta: a távoltartás megszegése azonnali őrizetbe vételt von maga után, de ehhez az áldozatoknak minden egyes esetet jelezniük kell a rendőrségen.

Miközben a rákosmentei lakók a távoltartási szabályok betartatásáért küzdenek, az angyalföldi emberölés ügyében már szintet lépett az igazságszolgáltatás: a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, akit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállítottak.