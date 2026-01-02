25 éve ment el Zámbó Jimmy – idén feloldják a róla készült titkos aktát!

Negyedszázad telt el azóta, hogy örökre elhallgatott a „Király”, de Zámbó Jimmy neve ma is ugyanúgy lázban tartja az országot, mint életében. 2026. január 2-án huszonöt éve annak a végzetes éjszakának, amikor az énekes csepeli otthonában életét vesztette és ezzel kezdetét vette az egyik legtöbbet találgatott magyar sztártragédia – írta a Haon.hu.

Zámbó Jimmy halálára 25 éve emlékszik az egész ország

Fotó: MTI

Az elmúlt évtizedekben rengeteg legenda, félmondat és összeesküvés-elmélet keringett Zámbó Jimmy haláláról. Most azonban egy olyan személy szólalt meg, aki az elsők között volt a helyszínen. Az egykori csepeli rendőrkapitány hosszú hallgatás után mesélt arról, mit látott és mit tud és megerősítette, hogy

igen, létezik egy, a közvélemény elől elzárt Jimmy-aktacsomó.

Zámbó Jimmy halálának pontos részletei még mindig homályosak

A beszámolók szerint a tragédia napján szűk kör volt jelen a házban, a családtagok és egy közeli barát. A végzetes eseményeket megelőzően egy ártatlannak induló beszélgetés vezetett oda, hogy előkerültek a fegyverek. Egy korábbi betörés miatt Zámbó Jimmy különösen óvatos volt, ezért tartott otthon önvédelmi eszközöket, ám egy szerencsétlen technikai hiba mindent megváltoztatott.

A hivatalos vizsgálatok szerint nem szándékosság, hanem egy félreértett helyzet és egy rossz pillanat vezetett a tragédiához. A „Király” azt hitte, a fegyver már nem működőképes, ám végzetes tévedés történt. A részletek sokáig csak a hatóságok előtt voltak ismertek.

Zámbó Jimmy halála után azonnal elindultak a találgatások. Sokan beszéltek eltitkolt bizonyítékokról, lezárt dossziékról és egy huszonöt évre titkosított aktáról, amelyet eddig senki sem láthatott. Az egykori rendőri vezető most annyit elárult, hogy a pletykák nem teljesen alaptalanok, valóban vannak olyan iratok, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra. Csepel egykori rendőrkapitányának nyilatkozatát itt olvashatják el az Origo oldalán.

Hogy ezekből mi derülhet ki és valóban új megvilágításba helyezik-e Zámbó Jimmy halálát, az a közeljövő nagy kérdése.