Gyilkosság vagy szörnyű baleset? Huszonöt év után megoldódhat a Király halálának rejtélye

Huszonöt év telt el Zámbó Jimmy halála óta, az ügy mégsem zárult le a közbeszédben. Bár a hatóságok annak idején vizsgálatot folytattak, és hivatalos álláspont is született, a „Király” halálának körülményei azóta is újra és újra felbukkannak a magyar nyilvánosságban.

Huszonöt év után is a legnagyobb kérdés Zámbó Jimmy halála

Fotó: MTI

2001 januárjának elején az ország egy reggel arra ébredt, hogy az egyik legismertebb magyar előadó meghalt csepeli otthonában. A tragédia gyorsan túlmutatott egy egyszerű bűnügyi eseten: találgatások indultak, pletykák terjedtek, és az évek során egyre több kérdés maradt megválaszolatlanul. Most, huszonöt évvel később egy olyan ember szólalt meg, aki közvetlenül a történtek után került kapcsolatba az üggyel.

Csepel egykori rendőrkapitánya hosszú hallgatást tört meg, amikor nyilvánosan beszélt arról, mit látott a helyszínen, és milyen iratok keletkeztek a vizsgálat során. Megerősítette: létezik egy olyan aktacsomó, amely nem volt hozzáférhető a közvélemény számára.

Végzetes hiba okozta Zámbó Jimmy halálát

A hivatalos vizsgálatok szerint azon az éjszakán csak kevesen tartózkodtak a házban. A tragédiát megelőzően nem vita vagy konfliktus, hanem egy hétköznapinak induló helyzet vezetett oda, hogy előkerült egy fegyver. Zámbó Jimmy egy korábbi betörés után, biztonsági okokból tartott otthon önvédelmi eszközt.

A hatóságok álláspontja szerint a végzetes lövés nem szándékos volt, hanem egy félreértés és egy súlyos tévedés következménye.

Az ügy részleteinek jelentős része azonban soha nem került nyilvánosságra. A rendőrségi iratok egy része zárt maradt, ami táptalajt adott különböző elméleteknek. Hogy ezek az iratok mit tartalmaznak, és képesek-e lezárni egy huszonöt éve húzódó történetet, az továbbra is kérdés. Egy biztos: Zámbó Jimmy halála nemcsak egy korszak végét jelentette, hanem egy olyan ügy kezdetét is, amely máig nem engedi el a közvéleményt.