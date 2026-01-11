Baleset érte Zámbó Krisztián párját – videó

Hírlevél
48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kórházból jelentkezett be Zámbó Jimmy fia, miután a párját meg kellett műteni. Zámbó Krisztián a közösségi oldalára tett fel egy felvételt, amelyhez személyes hangvételű üzenetet is mellékelt.
Szombat este egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésből derült ki, hogy baleset érte Takács Zsuzsannát. Egy videó is felkerült hozzá, amelyen az látható, ahogy a fiatal nőt az operációt követően kitolják a műtőből. Zámbó Krisztián azt írta: párja egy villamosmegállóban megcsúszott a jeges burkolaton - vette észre a Blikk.

Takács Zsuzsanna és Zámbó Krisztián
Takács Zsuzsanna és Zámbó Krisztián
Fotó: MW Bulvár

Sokan szóltak hozzá Zámbó Krisztián bejegyzéséhez

Olyan rosszul esett el Zsuzsanna, hogy eltört a belső sípcsontja, az orvosok pedig úgy döntöttek, azonnal megműtik. A videó alatt sokan jókívánságokat és mielőbbi felépülést kívánó üzeneteket küldtek a baleset áldozatának. Az énekes párja megköszönte a támogatást, és háláját fejezte ki mindazoknak, akik üzenetben vagy nyilvánosan is kifejezték együttérzésüket. 

Később Zsuzsanna is posztolt az Instáján. A kórházi fotó mellé ezt írta:

Ez most így alakult, kicsit lassítanom kell.”

Eközben újabb információk derültek ki Dudás Miklós rejtélyes halálával kapcsolatban. Állítólag megtalálták azt a férfit, aki utoljára látta és még beszélt is a vérző fejű kajakozó világbajnokkal. Ha érdeklik a részleteket, ez ne hagyja ki!

 

