Baleset érte Zámbó Krisztián párját – videó

Szombat este egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésből derült ki, hogy baleset érte Takács Zsuzsannát. Egy videó is felkerült hozzá, amelyen az látható, ahogy a fiatal nőt az operációt követően kitolják a műtőből. Zámbó Krisztián azt írta: párja egy villamosmegállóban megcsúszott a jeges burkolaton - vette észre a Blikk.

Takács Zsuzsanna és Zámbó Krisztián

Fotó: MW Bulvár

Sokan szóltak hozzá Zámbó Krisztián bejegyzéséhez

Olyan rosszul esett el Zsuzsanna, hogy eltört a belső sípcsontja, az orvosok pedig úgy döntöttek, azonnal megműtik. A videó alatt sokan jókívánságokat és mielőbbi felépülést kívánó üzeneteket küldtek a baleset áldozatának. Az énekes párja megköszönte a támogatást, és háláját fejezte ki mindazoknak, akik üzenetben vagy nyilvánosan is kifejezték együttérzésüket.

Később Zsuzsanna is posztolt az Instáján. A kórházi fotó mellé ezt írta:

Ez most így alakult, kicsit lassítanom kell.”

