Azt gondolta, még átér? Négyen haltak meg a zempléni vonatbalesetben – videó

Az új év első napján újabb megrázó közlekedési tragédia történt Magyarországon. A zempléni vonatbaleset nem hagyott esélyt: egy személyautó vonattal ütközött, négy ember életét vesztette. A MÁV-csoport helyszíni adatai szerint a fénysorompó megfelelően működött, a jelzés egyértelműen tilosat mutatott, ennek ellenére a sofőr a sínekre hajtott.

Az előtte álló kocsisort megelőzve hajtott a vonat elé, a zempléni vonatbalesetben az utasoknak esélyük sem volt a túlélésre Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/MW

A KRESZ nem ajánlás, hanem életvédelmi szabály

A KRESZ-szabályok világosan fogalmaznak: vasúti átjárón tilos áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényt ad. Ez nem mérlegelés kérdése, és nem számítás dolga.

A figyelmetlen autós döntése ilyenkor nemcsak saját életét, hanem utasaiét is végzetesen veszélyezteti. A mozdonyvezetőnek nincs lehetősége kitérni, a féktávolság több száz méter.

Sokkoló számok: 19 halálos áldozat egyetlen év alatt

A hivatalos statisztikák szerint 2025-ben összesen 57 vasúti átjáróban történt baleset Magyarországon. Ezek közül 19 halálos kimenetelű volt, négy esetben súlyos sérüléseket szenvedtek az érintettek. Tizenkét eset könnyebb sérüléssel járt, míg huszonhét „csak” anyagi kárral végződött.

A számok mögött azonban emberi sorsok, családok és feldolgozhatatlan traumák állnak.

Nemcsak az áldozatok, a vasutasok is sérülnek

Kevesen gondolnak bele, milyen lelki terhet jelent egy ilyen halálos baleset a vétlen mozdonyvezetők számára.

A tragédiák után több vasutas is kényszerű pályamódosítás mellett döntött, mert nem tudta feldolgozni a történteket.

A MÁV tájékoztatása szerint hálózatukon az elmúlt 17 évben nem történt halálos kimenetelű baleset a cégcsoport hibájából. A vasúti átjárók biztosítása minden esetben megfelel az előírt biztonsági követelményeknek.

Miért hisszük azt, hogy még átérünk?

A legújabb SÍN-TÉR epizódban Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesteroktatója bemutatja, mi történik ilyenkor az emberi agyban. A kísérletek szerint a periférikus látás és a távolság érzékelése torzul, az agy alábecsüli a vonat sebességét. Egyetlen gondolat marad:

Azt hittem, még átérek...

De ez a gondolat sokszor az utolsó.