vonatbaleset

Azt gondolta, még átér? Négyen haltak meg a zempléni vonatbalesetben – videó

Egyetlen rossz döntés, egy pillanatnyi figyelmetlenség és nincs visszaút. A zempléni vonatbaleset négy áldozatot követelt újév napján, amikor egy autós a tiltó jelzés ellenére hajtott a sínekre. Tavaly 57 vasúti átjáróban történt baleset, ebből 19 járt tragikus következménnyel – hívja fel a figyelmet a MÁV-csoport.
Az új év első napján újabb megrázó közlekedési tragédia történt Magyarországon. A zempléni vonatbaleset nem hagyott esélyt: egy személyautó vonattal ütközött, négy ember életét vesztette. A MÁV-csoport helyszíni adatai szerint a fénysorompó megfelelően működött, a jelzés egyértelműen tilosat mutatott, ennek ellenére a sofőr a sínekre hajtott. 

zempléni vonatbaleset
Az előtte álló kocsisort megelőzve hajtott a vonat elé, a zempléni vonatbalesetben az utasoknak esélyük sem volt a túlélésre Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/MW

A KRESZ nem ajánlás, hanem életvédelmi szabály

A KRESZ-szabályok világosan fogalmaznak: vasúti átjárón tilos áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényt ad. Ez nem mérlegelés kérdése, és nem számítás dolga.

A figyelmetlen autós döntése ilyenkor nemcsak saját életét, hanem utasaiét is végzetesen veszélyezteti. A mozdonyvezetőnek nincs lehetősége kitérni, a féktávolság több száz méter.

Sokkoló számok: 19 halálos áldozat egyetlen év alatt

A hivatalos statisztikák szerint 2025-ben összesen 57 vasúti átjáróban történt baleset Magyarországon. Ezek közül 19 halálos kimenetelű volt, négy esetben súlyos sérüléseket szenvedtek az érintettek. Tizenkét eset könnyebb sérüléssel járt, míg huszonhét „csak” anyagi kárral végződött.

 A számok mögött azonban emberi sorsok, családok és feldolgozhatatlan traumák állnak.

Nemcsak az áldozatok, a vasutasok is sérülnek

Kevesen gondolnak bele, milyen lelki terhet jelent egy ilyen halálos baleset a vétlen mozdonyvezetők számára. 

A tragédiák után több vasutas is kényszerű pályamódosítás mellett döntött, mert nem tudta feldolgozni a történteket.

A MÁV tájékoztatása szerint hálózatukon az elmúlt 17 évben nem történt halálos kimenetelű baleset a cégcsoport hibájából. A vasúti átjárók biztosítása minden esetben megfelel az előírt biztonsági követelményeknek.

Miért hisszük azt, hogy még átérünk?

A legújabb SÍN-TÉR epizódban Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesteroktatója bemutatja, mi történik ilyenkor az emberi agyban. A kísérletek szerint a periférikus látás és a távolság érzékelése torzul, az agy alábecsüli a vonat sebességét. Egyetlen gondolat marad: 

Azt hittem, még átérek...

De ez a gondolat sokszor az utolsó.

Mit tehet az átlagos autós?

A megoldás meglepően egyszerű, mégis életmentő. Ha a fénysorompó pirosat mutat, meg kell állni, akkor is, ha távolinak tűnik a vonat.

A vasúti átjárós baleset nem a véletlen műve, hanem szabályszegés következménye. A szabályok betartása nem lassít, hanem hazavisz.

A vonat mindig erősebb. A piros jelzés pedig nem vita, hanem végső figyelmeztetés.

Megszólalt a zempléni vonatbaleset egyik áldozatának testvére

Egész Magyarországot sokkolta az újévi vonattragédia, amelyben egy családot szó szerint letarolt a szerelvény Sátoraljaújhelynél. A zempléni vonatbaleset négy ember életét követelte, köztük egy mindössze tízéves kislányét.

 

