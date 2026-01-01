Kiderült, kik haltak meg a négy halálos áldozatot követelő zempléni vonatbalesetben

Nagy visszhangot váltott ki az a közösségi médiában terjedő videó, amelyen Sátoraljaújhely kormánypárti polgármestere, Szamosvölgyi Péter a helyi vasúti átjárónál történt halálos balesetről beszél. Elmondja, hogy szörnyű tragédia történt új év napján egy nyíregyházi rendszámú autóval, amely elkerülhető lett volna. Ahogy mi is megírtuk, a 37-es útnál lévő vasúti átjárójában a működő fénysorompó tilos jelzése ellenére a Szerencsről érkező vonat elé hajtott egy utasokkal teli autó. Mind a négyen meghaltak a zempléni vonatbalesetben. Szinte ugyanaz történt itt, mint november 4-én Szentmártonkátán. Annak a vonatbalesetnek öt halálos áldozata van.

Az újévi zempléni vonatbaleset helyszínén készült kép

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon.hu

Egy család tagjai az újévi zempléni vonatbaleset halálos áldozatai

A Boon.hu-nak a hatóságok megerősítették, hogy a kocsiban egy négytagú család utazott, köztük egy 10 éves gyerek is. Ők négyen a tragédia halálos áldozatai. Az eddigi vizsgálatok szerint a fénysorompó valóban megfelelően működött, a közúti forgalom számára tilos volt az áthaladás.

Ennek ellenére a sofőr a sínekre hajtott, ahol már nem volt lehetősége az ütközés elkerülésére.

A vonaton csak néhányan utaztak, akik nem sérültek meg. A katasztrófavédelem munkatársai biztonságban kísérték át őket a mentesítő autóbuszhoz.

A fotók és a videó egyértelművé teszi, hogy olyan erejű volt a becsapódás, ami miatt az autóban ülőknek esélyük sem volt a túlélésre.

