Tragédia

Legalább 40-en, köztük tinédzserek égtek halálra a szórakozóhelyen

zempléni vonatbalesetben

Kiderült, kik haltak meg a négy halálos áldozatot követelő zempléni vonatbalesetben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Négy embert, köztük saját magát is megölte az a sofőr, aki a piros jelzés ellenére vonat elé hajtott január elsején Sátoraljaújhelyen. A zempléni vonatbalesetben egy nyíregyházi rendszámú autó az érintett. Az információk és helyszínen készült képek alapján az eset kísértetiesen hasonlít a szentmártonkátai vonatbalesetre. Mutatjuk a fotókat!
zempléni vonatbalesetbensátoraljaújhelyszamosvölgyi péterszentmártonkátánmeghaltáldozathaláloshalálos áldozatcsaládvasúti átjáró

Nagy visszhangot váltott ki az a közösségi médiában terjedő videó, amelyen Sátoraljaújhely kormánypárti polgármestere, Szamosvölgyi Péter a helyi vasúti átjárónál történt halálos balesetről beszél. Elmondja, hogy szörnyű tragédia történt új év napján egy nyíregyházi rendszámú autóval, amely elkerülhető lett volna. Ahogy mi is megírtuk, a 37-es útnál lévő vasúti átjárójában a működő fénysorompó tilos jelzése ellenére a Szerencsről érkező vonat elé hajtott egy utasokkal teli autó. Mind a négyen meghaltak a zempléni vonatbalesetben. Szinte ugyanaz történt itt, mint november 4-én Szentmártonkátán. Annak a vonatbalesetnek öt halálos áldozata van. 

Az újévi zempléni vonatbaleset helyszínén készült kép
Az újévi zempléni vonatbaleset helyszínén készült kép
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon.hu

Egy család tagjai az újévi zempléni vonatbaleset halálos áldozatai

A Boon.hu-nak a hatóságok megerősítették, hogy a kocsiban egy négytagú család utazott, köztük egy 10 éves gyerek is. Ők négyen a tragédia halálos áldozatai. Az eddigi vizsgálatok szerint a fénysorompó valóban megfelelően működött, a közúti forgalom számára tilos volt az áthaladás. 

Ennek ellenére a sofőr a sínekre hajtott, ahol már nem volt lehetősége az ütközés elkerülésére.

A vonaton csak néhányan utaztak, akik nem sérültek meg. A katasztrófavédelem munkatársai biztonságban kísérték át őket a mentesítő autóbuszhoz. 

A fotók és a videó egyértelművé teszi, hogy olyan erejű volt a becsapódás, ami miatt az autóban ülőknek esélyük sem volt a túlélésre. 

A helyszínen készült képgalériát ide kattintva láthatja!

 

 

