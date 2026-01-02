Friss fotókon a szörnyű zempléni vonatbaleset – videó és képgaléria

Ahogy arról az Origo is beszámolt, súlyos közlekedési tragédia történt 2026. január 1-jén, csütörtök délután Sátoraljaújhelyen. A zempléni vonatbaleset akkor következett be, amikor a Szerencsről 16:04-kor elindult személyvonat a 37-es főút és a Pataki utca kereszteződésében lévő vasúti átjáróban egy személyautóval ütközött. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál fotóriportere a tragédia helyszínén megrázó fotókat készített, amelyeket a Szon.hu is közzétett.

A szörnyű zempléni vonatbaleset, egy család veszítette életét újévkor

Halálos zempléni vonatbaleset a vasúti átjáróban

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a nyíregyházi rendszámú autó mind a négy utasa a helyszínen életét vesztette. Az áldozatok között egy tízéves gyermek is volt, a családnak esélye sem volt a túlélésre.

Regált a MÁV is

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a vasúti átjáró fénysorompója a baleset idején megfelelően működött és egyértelműen tilos jelzést mutatott. Ennek ellenére a személyautó a sínekre hajtott, ahol már nem volt lehetőség az ütközés elkerülésére.

.A Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04-kor elindult személyvonattal (5236) ütközött egy személygépkocsi Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában. A balesetkor a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt – várhatóan késő estig – szünetel a forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Jelenlegi információink szerint az autó mind a négy utasa elhunyt. A vasúttársaság részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozói számára. A vonaton néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

A vonaton négy utas tartózkodott, őket a hatóságok biztonságosan kísérték át egy mentesítő autóbuszhoz.

Egy egész család halt meg, köztük egy gyermek

A hatóságok közlése szerint az autóban egy család utazott: apa, anya, tízéves gyermekük, valamint egy közeli rokon. A tragédia híre megrázta az egész térséget, az áldozatok személyazonosságát még vizsgálják. A Szon.hu megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, hogy egy család vesztette életét a balesetben.

A helyszínre érkezett Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere is, aki megrendülten nyilatkozott a történtekről, hangsúlyozva: egyetlen rossz döntés, egy pillanatnyi figyelmetlenség is visszafordíthatatlan következményekkel járhat:

Szörnyű halálos baleset történet a vasúti átjáróban január elsején. Egy autó ráhajtott a piros lámpa jelzése ellenére a sínekre. A figyelmetlenség ára: négy ember halála, köztük egy 10 éves gyerek. Nyíregyházi rendszáma van az autónak, de még nem tudjuk, hogy kik a halálos baleset áldozatai. Borzalmas. Azt kérem mindenkitől, hogy rettentően figyeljenek oda a közlekedési jelzésekre, hiszen ez a tragédia is elkerülhető lett volna. Abban bízom, hogy még egyszer soha nem fog ilyen szörnyűség történni.

Megrázó képek maradtak a tragédia után

A helyszínen készült felvételek drámai képet mutatnak a pusztításról. A hatóságok órákig dolgoztak a helyszínelésen, miközben a vasúttársaság részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.