Teljesen egyedül maradt a zempléni vonatbalesetben elhunyt kislány nagymamája

Megszólalt a Blikknek az újév napján történt családi tragédia egyik áldozatának testvére, és védelmébe vette a bérelt Mercedest a vonat elé vezető Istvánt. Amint arról mi is több cikkünkben beszámoltunk, 2026 első napján szörnyű baleset történt Sátoraljaújhely közelében, amikor a fénysorompó piros jelzése ellenére egy személygépkocsi behajtott a vasúti átjáróba. Ott összeütközött a nagy sebességgel érkező vonattal, a mozdony pedig csaknem száz méteren át tolta maga előtt az autót, mire megállt. A zempléni vonatbaleset során a kocsiban utazó három felnőtt és egy tízéves gyermek a helyszínen életét vesztette.

Mécsesek égnek a zempléni vonatbaleset helyszínén Elizabeth, Bernadett, Balázs és István emlékére

Úgy tudni, a háromfős család és az őket fuvarozó István éppen hazafelé tartottak az aprócska borsodi faluba, Vilyvitányba, amikor bekövetkezett a tragédia. Az ütközés után elterjedt a szóbeszéd, hogy a kislány keresztapja nem győzte kivárni, amíg szabadra vált a fénysorompó, ezért a többi kocsit kielőzve a sínekre hajtott, ám jött a vonat. Ezt cáfolta a Blikknek a balesetben vétlen egyik áldozat, Balázs testvére, János.

Nekem a rendőrök azt mondták, nincs szemtanúja a balesetnek. Vagyis nem lehetett ott más autó, amit megelőzhetett volna. Bármi történhetett: rosszullét, műszaki hiba, figyelmetlenség. Nekem is van három gyerekem, tudom, hogy a gyerekek is könnyen elvonhatják a figyelmet egy pillanatra, elég, ha leesik egy plüssjáték. Nem vétkest kell keresni, azt már nem segít senkin semmit

– közölte megtörten az öccsét és az egész családot gyászoló férfi.

A vonatbalesetben elhunyt Balázs (jobbra) és testvére, János (balra)

János azt is elárulta, hogy az elhunyt kislány, Elizabeth anyai nagymamája, Ilona nagyon szerette volna megnézni a lányát, de a rendőrség nem engedte. Ő viszont szívesebben őrizné öccse, Balázs arcának emlékét úgy, ahogy utoljára az életben látta, de tart tőle, hogy talán azonosítania kell majd a testvérét.

A falubeliek szerint a család minden tagja jóravaló, dolgos ember volt, a kislány pedig „imádni való, tündér”. Ismerőseik nagyon aggódnak a nagymamáért, Ilonáért, hogy össze ne roppanjon a tragédia súlya alatt.

Úgy tudom, senkije nem maradt. Az egy szem lánya és unokája volt a mindene. Mindent elveszített. Egymaga talán eltemetni sem tudja őket. Épp azt beszéltük itt a többiekkel, hogy legalább a temetésre valót összegyűjtjük

– mondta a Blikknek egy utcabeli.