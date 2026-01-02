Teljesen egyedül maradt a zempléni vonatbalesetben elhunyt kislány nagymamája

Megszólalt a Blikknek az újév napján történt családi tragédia egyik áldozatának testvére, és védelmébe vette a bérelt Mercedest a vonat elé vezető Istvánt. Amint arról mi is több cikkünkben beszámoltunk, 2026 első napján szörnyű baleset történt Sátoraljaújhely közelében, amikor a fénysorompó piros jelzése ellenére egy személygépkocsi behajtott a vasúti átjáróba. Ott összeütközött a nagy sebességgel érkező vonattal, a mozdony pedig csaknem száz méteren át tolta maga előtt az autót, mire megállt. A zempléni vonatbaleset során a kocsiban utazó három felnőtt és egy tízéves gyermek a helyszínen életét vesztette.
Úgy tudni, a háromfős család és az őket fuvarozó István éppen hazafelé tartottak az aprócska borsodi faluba, Vilyvitányba, amikor bekövetkezett a tragédia. Az ütközés után elterjedt a szóbeszéd, hogy a kislány keresztapja nem győzte kivárni, amíg szabadra vált a fénysorompó, ezért a többi kocsit kielőzve a sínekre hajtott, ám jött a vonat. Ezt cáfolta a Blikknek a balesetben vétlen egyik áldozat, Balázs testvére, János.
Nekem a rendőrök azt mondták, nincs szemtanúja a balesetnek. Vagyis nem lehetett ott más autó, amit megelőzhetett volna. Bármi történhetett: rosszullét, műszaki hiba, figyelmetlenség. Nekem is van három gyerekem, tudom, hogy a gyerekek is könnyen elvonhatják a figyelmet egy pillanatra, elég, ha leesik egy plüssjáték. Nem vétkest kell keresni, azt már nem segít senkin semmit
– közölte megtörten az öccsét és az egész családot gyászoló férfi.
Mindenkit megrázott a zempléni vonatbaleset
János azt is elárulta, hogy az elhunyt kislány, Elizabeth anyai nagymamája, Ilona nagyon szerette volna megnézni a lányát, de a rendőrség nem engedte. Ő viszont szívesebben őrizné öccse, Balázs arcának emlékét úgy, ahogy utoljára az életben látta, de tart tőle, hogy talán azonosítania kell majd a testvérét.
A falubeliek szerint a család minden tagja jóravaló, dolgos ember volt, a kislány pedig „imádni való, tündér”. Ismerőseik nagyon aggódnak a nagymamáért, Ilonáért, hogy össze ne roppanjon a tragédia súlya alatt.
Úgy tudom, senkije nem maradt. Az egy szem lánya és unokája volt a mindene. Mindent elveszített. Egymaga talán eltemetni sem tudja őket. Épp azt beszéltük itt a többiekkel, hogy legalább a temetésre valót összegyűjtjük
– mondta a Blikknek egy utcabeli.
Nem a zempléni vonatbaleset volt az egyetlen, több áldozatot követelő újévi vasúti tragédia Magyarországon. Négy évvel ezelőtt január elsején hasonló borzalom történt Tapolca és Kisapáti között, ahol szintén négy ember halt meg, egy pedig életveszélyesen megsérült, amikor egy személyautó és egy vonat ütközött.