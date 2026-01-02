Már tudjuk, hogyan haltak meg a zempléni vonatbalesetben, megszólalt az egyik áldozat testvére – videó

Az Origo is több alkalommal beszámolt a sátoraljaújhelyi tragédiáról. A Bors most újabb megrázó részletekről írt a zempléni vonatbaleset kapcsán, amely újév napján rázta meg az egész országot. A zempléni vonatbaleset akkor következett be, amikor egy Mercedes személyautó a vasúti átjáróban egyenesen a közeledő vonat elé hajtott.

Az előtte álló kocsisort megelőzve hajtott a vonat elé, a zempléni vonatbalesetben az utasoknak esélyük sem volt a túlélésre

Halálos zempléni vonatbaleset: egy egész család halt meg

Az autóban egy család utazott: G. Bernadett, férje, Balázs, valamint tízéves kislányuk, Elizabeth. A járművet a gyermek keresztapja, P. István vezette. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autóban ülőknek esélyük sem volt a túlélésre.

A helyszínen tartózkodó szemtanúk szerint is

a vasúti átjárónál piros jelzés volt érvényben, több autó meg is állt a sínek előtt. Sajtóértesülések szerint István azonban nem sorolt be a várakozó járművek mögé, hanem kikerülte őket és nagy sebességgel hajtott rá a sínekre.

A vonat hosszú métereken keresztül tolta maga előtt az autót. A roncs felismerhetetlenségig összezúzódott, a szemtanúk szerint a masszív jármű úgy nézett ki, mintha egy konzervdobozt roppantottak volna össze.

A bent ülők mindannyian a helyszínen életüket vesztették. A tragédia különösen megrázó, mert a tízéves Elizabeth szüleivel együtt utazott és semmilyen beleszólása nem volt abba, mi történik a végzetes pillanatokban.

A család nem helyi volt, egy közeli településen éltek. Információk szerint a sofőr külföldön dolgozott és csak az ünnepekre tért haza Magyarországra.

„Nem ők vezettek” – megszólalt a gyászoló családtag

Az egyik gyászoló rokon, Gábor, az elhunyt édesanya testvére megrázó sorokat írt a közösségi oldalán:

Sajnos nem tudjuk mi sem, mi történt pontosan, de azt igen, hogy húgom, a lánya és a férje is áldozat, mert nem ők vezettek.

A vonaton utazók közül senki sem sérült meg, az utasokat leszállították a szerelvényről. A helyszínelés órákig tartott, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a halálos baleset pontos körülményeit.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere is megszólalt a döbbenetes szerencsétlenség helyszínén:

