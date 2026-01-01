Január 1-én a 37-es útnál lévő vasúti átjárójában a működő fénysorompó tilos jelzése ellenére a Szerencsről érkező vonat elé hajtott egy utasokkal teli autó. Mind a négyen meghaltak a zempléni vonatbalesetben. Szinte ugyanaz történt itt, mint november 4-én Szentmártonkátán. Annak a vonatbalesetnek öt halálos áldozata van.

Négyen utaztak az autóban ami a halálos zempléni vonatbalesetet okozta

Késésekre kell számítani a zempléni vonatbaleset miatt

A csütörtök esti zempléni vonatbaleset helyszínelése miatt jelentősen megnő az utazási idő a Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon, ahol az érintett szakaszon pótlóbuszok veszik át a vasúti közlekedés szerepét. A MÁV tájékoztatása szerint a szerelvények helyett beállított autóbuszok fokozatosan indulnak el Sátoraljaújhely és Sárospatak, bizonyos esetekben pedig egészen Szerencsig közlekedve – írta a Boon.hu.

A helyszínelés miatt Sárospatak és Sátoraljaújhely között szünetel a forgalom, az utasokat az alábbiak szerint szállítják:

Zemplén IC (506): Csak Sárospatakig közlekedik, onnan pótlóbusz viszi tovább az utasokat.

Személyvonat (5223): Sátoraljaújhely és Szerencs között a teljes szakaszon pótlóbusz jár.

Balesetes szerelvény (5236): Az utasok átszállását a katasztrófavédelem segíti.

A pótlóbuszok a kijelölt Volán-megállókban állnak meg Sátoraljaújhely, Sárospatak, Bodrogolaszi, Olaszliszka-Tolcsva, Erdőbénye, Bodrogkeresztúr és Szerencs érintésével. A vasúttársaság őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.

