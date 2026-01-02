Már megvan 2026 legnagyobb zsarolása: férfiakról készítenek intim fotókat AI-jal és senki sincs biztonságban

A sztori ijesztően ismerős, mégis sokan bedőlnek neki. Egy vonzó idegen az interneten, egy kedves beszélgetés, gyorsan kialakuló bizalom, majd a flört egyszer csak intim irányba fordul. Amikor pedig előkerül egy fotó vagy videó, hirtelen megváltozik a hangnem és a kedves csevegésből zsarolás lesz – írta a a Teol.hu.

Mesterséges intelligenciával készül a legújabb zsarolás

Fotó: Police.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint az intim tartalmakkal való visszaélés egyre gyakoribb és ami igazán meglepő, hogy ma már legalább annyi férfi esik áldozatul, mint nő. Mégis, a férfiak sokkal ritkábban kérnek segítséget a szégyen és a félelem érzése miatt.

Az intim képekkel való zsarolás nem új keletű jelenség

Az Internet Hotline már több mint egy évtizede foglalkozik ilyen ügyekkel. Ami viszont látványosan megváltozott, az az elkövetők motivációja. Régen inkább személyes bosszú állt a háttérben, ma viszont a gyors pénzszerzés az elsődleges cél.

A számok sem szépítenek:

– 2024-ben 150 esetben kértek segítséget az érintettek,

– 2025-ben 128 bejelentés érkezett.

És ezek csak azok, akik mertek szólni.

Míg korábban szinte kizárólag nők fordultak segítségért, az utóbbi két évben ugrásszerűen nőtt a férfi áldozatok száma. Nemzetközi adatok is ezt támasztják alá, Hollandiában például az áldozatok közel 40 százaléka férfi.

A forgatókönyv is szinte mindig ugyanaz. Társkereső, közösségi oldal, kamuprofil, majd egyre intimebb üzenetek. Amint megszületik az első kompromittáló tartalom, indul a zsarolás. Pénzt követelnek, és azzal fenyegetnek, hogy a felvételek a család, a barátok vagy a munkahely elé kerülnek.

És mindehhez már csak egy sima fotó is elég. Ma már intim kép sem kell a zsaroláshoz.

Az NMHH több olyan esettel találkozott, ahol egy teljesen ártatlan fotót manipuláltak mesterséges intelligenciával. A végeredmény egy hamis, de hihető meztelen vagy szexuális tartalom, ami bőven elég ahhoz, hogy az áldozat pánikba essen.

A legfontosabb, amit tehetünk

Ha ilyen történik kérjünk segítséget és ne fizessünk, mert a zsarolás ezzel ritkán ér véget! Az NMHH Internet Hotline online felületén bárki bejelentést tehet, életkortól függetlenül és bűncselekmény gyanúja esetén rendőrségi feljelentés is indítható.