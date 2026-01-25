Több ember életét is megkeserítették a gátlástalan zsarolók

A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet egy 83 éves állatorvostól több mint 45 millió forintot csalt ki az elmúlt években. A történet egy jóhiszemű, 80 ezer forintos segélynyújtással indult, de a zsarolók hamarosan hamis pletykák terjesztésével és fiktív befektetési lehetőségekkel kezdték fenyegetni az idős férfit. Az ügyészség vádirata alapján a banda egy Szekszárd belvárosában végrehajtott, filmszerű rajtaütés során bukott le, amikor éppen egy újabb, egymillió forintos részletet vettek volna át az autómosónál – tudta meg a TV2 Tények.

Milliók csaltak kis a zsarolók egy idős állatorvosból (Illusztráció)

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Több áldozata is volt a zsarolóknak

A hatósági vizsgálat feltárta, hogy a 23 és 28 éves testvérpár irányításával bűnöző csoportnak más károsultjai is voltak, akiktől további 27 millió forintot szereztek meg hasonló módszerekkel.

A bűncselekmény-sorozat legsúlyosabb tragédiája egy idős tolnai asszonyhoz köthető, aki azután, hogy mindenét elveszítette a kegyetlen követelések miatt, végső elkeseredésében az öngyilkosságba menekült.

A Szekszárdi Járásbíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, akiknek most nemcsak jelentős értékre elkövetett zsarolásért, hanem közvetve egy emberélet kioltásáért is felelniük kell.

Miközben Tolna vármegyében gátlástalan bűnözők tettek tönkre emberi életeket, Budakalászon a pusztítás után a remény vette át az uralmat, hiszen a helyi közösség összefogott, hogy újjáépítsék a vandálok által lerombolt, mesebeli Manófalvát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

