Egyszer sem tanult: Pápán háromszor bukott le ugyanaz az ittas sofőr egyetlen éjszaka alatt

A Veszprém vármegyei rendőrség beszámolója szerint szokatlan eset történt Pápán, egy helyi férfi, alkohol hatása alatt, rövid időn belül többször is megszegte a szabályokat és mindannyiszor rendőrökbe botlott – írta a Veol.hu.

Egy éjszaka, három lebukás: az alkoholtól sem állt meg, újra volán mögé ült a férfi az első figyelmeztetés után

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Többször is lebukott az alkoholtól nem visszariadó pápai sofőr egyetlen éjszaka alatt.

A Veszprém vármegyei rendőrség beszámolója szerint az eset a pápai éjszakában kezdődött, amikor a hatóságok csendháborítás miatt vonultak ki az 49 éves férfihoz. Bár az első intézkedés lezajlott, a férfi viselkedése hamar újabb problémát okozott.

Nem sokkal később ittas állapotban vezetett, ezért a rendőrök ismét eljártak ellene: előállították és rögtön bevonták a jogosítványát.

Az első büntetés sem akadályozta meg abban, hogy újra volán mögé üljön.

Röviddel a kapitányság elhagyása után ismét vezetés közben kapták el, így harmadszor is intézkedtek vele szemben, ezúttal már őrizetbe vétellel zárult az éjszaka.

A rendőrség kiemelte, hogy az eset jól mutatja, mennyire fontos a felelősségteljes közlekedés, hiszen egyetlen döntés is akár többszörösen súlyos következményekhez vezethet.

Míg a pápai férfi az alkoholtól befolyásolt állapotban többször is rendőrkézre került egyetlen éjszaka alatt, a Temes megyei tragédia rávilágít, milyen súlyos következményekkel járhat a tudatmódosító szerek és az alkohol együttese a volán mögött.