rendőrség

Egyszer sem tanult: Pápán háromszor bukott le ugyanaz az ittas sofőr egyetlen éjszaka alatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy 49 éves pápai férfit egyetlen éjszaka alatt háromszor kellett intézkedés alá vonni. Csendháborítással indult az este, alkoholos befolyásoltság alatt történt ittas vezetéssel és őrizetbevétellel ért véget.
rendőrségittas sofőrVeszprém Vármegyeijogosítványközlekedésbiztonságpáparendőri intézkedés

A Veszprém vármegyei rendőrség beszámolója szerint szokatlan eset történt Pápán, egy helyi férfi, alkohol hatása alatt, rövid időn belül többször is megszegte a szabályokat és mindannyiszor rendőrökbe botlott – írta a Veol.hu.

Egy éjszaka, három lebukás: az alkoholtól sem állt meg, újra volán mögé ült a férfi az első figyelmeztetés után
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Többször is lebukott az alkoholtól nem visszariadó pápai sofőr egyetlen éjszaka alatt.

A Veszprém vármegyei rendőrség beszámolója szerint az eset a pápai éjszakában kezdődött, amikor a hatóságok csendháborítás miatt vonultak ki az 49 éves férfihoz. Bár az első intézkedés lezajlott, a férfi viselkedése hamar újabb problémát okozott.

Nem sokkal később ittas állapotban vezetett, ezért a rendőrök ismét eljártak ellene: előállították és rögtön bevonták a jogosítványát.

Az első büntetés sem akadályozta meg abban, hogy újra volán mögé üljön.

Röviddel a kapitányság elhagyása után ismét vezetés közben kapták el, így harmadszor is intézkedtek vele szemben, ezúttal már őrizetbe vétellel zárult az éjszaka.

A rendőrség kiemelte, hogy az eset jól mutatja, mennyire fontos a felelősségteljes közlekedés, hiszen egyetlen döntés is akár többszörösen súlyos következményekhez vezethet.

 

Míg a pápai férfi az alkoholtól befolyásolt állapotban többször is rendőrkézre került egyetlen éjszaka alatt, a Temes megyei tragédia rávilágít, milyen súlyos következményekkel járhat a tudatmódosító szerek és az alkohol együttese a volán mögött.

 

 

