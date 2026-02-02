A minap egy 60 év körüli férfinek egy fővárosi irodaházban volt jelenése egy állásinterjún, amin hirtelen rosszul lett és összeesett. Az épületben dolgozók felismerték, hogy életveszélyes helyzetbe került. Mentőt hívtak, majd a telefonon kapott utasításokat követve megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett.

Fotó: origo

Az állásinterjún kellett mentőt hívni

Mentésirányító bajtársunk instrukciói szerint megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért. Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és bajtársaink magas szakmai színvonalú beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért és stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők"

- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

