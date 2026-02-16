Állatkínzás Jánosházán: csibészeltetni akarta, majd baltával támadt rá saját kutyájára

Jánosházán drámai jelenetek zajlottak le az utcán egy bejelentő szerint. Az állatkínzás miatt a rendőrök elfogtak egy 36 éves férfit, aki baltával kergette és földhöz vágta saját kutyáját – számolt be róla a Vaol.hu.

Állatkínzás miatt indított nyomozást a rendőrség

Fotó: Police.hu

Állatkínzás Jánosházán: baltával ütötte a remegő állatot

A segélyhívó központba érkezett bejelentés szerint egy férfi az utcán kiabált, többször a földhöz vágott egy kis testű, barna kutyát, majd baltával ütlegelte az állatot. A bejelentő elmondta a rendőröknek, hogy az állat nyüszített, ezért azonnal segítséget kért.

A férfi arról számolt be, hogy a kutya végül a helyi sportcsarnokba menekült.

A Celldömölki Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínre érkezve a sportcsarnokban egy helyi lakosnál

megtalálták a sokkos állapotban lévő állatot.

A tanú elmondta, hogy ő is hallotta az utcai kiabálást és az állat nyüszítését. Beszámolója szerint amikor a kutya kiszabadult a férfi kezei közül, zavartan futkosott, majd a sportcsarnokba rohant. A helyi lakos magához hívta az állatot, ölbe vette és a rendőrök kiérkezéséig nyugtatta.

„Kemény kutyát akart” – ezt mondta a tulajdonos

A rendőrök igazoltatták a 36 éves férfit, aki elismerte, hogy ő a kutya tulajdonosa. Azt mondta,

csibészelni tanította, hogy kemény kutya legyen.

A kutyát állatorvoshoz szállították, aki gondoskodott ellátásáról.

A 36 éves férfit a rendőrök elfogták, előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ellene állatkínzás vétség miatt indult büntetőeljárás.

